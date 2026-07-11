Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 175 военнослужащих в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
- Подразделения "Севера" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 175 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в субботу Минобороны РФ.
Отмечается, что подразделения "Севера" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степок, Рыжевка, Могрица, Проходы и Вольная Слобода Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Юрченково, Белый Колодезь и Водяное.
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22 июня 2022, 17:18