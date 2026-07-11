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Тейлор Свифт отдала в бюджет Нью-Йорка более 160 тысяч долларов за свадьбу - РИА Новости, 11.07.2026
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01:50 11.07.2026 (обновлено: 01:52 11.07.2026)
Тейлор Свифт отдала в бюджет Нью-Йорка более 160 тысяч долларов за свадьбу

Мэр Нью-Йорка: Тейлор Свифт выплатила 160 тысяч долларов за перекрытие улиц

© UFC Арена "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке
Арена Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© UFC
Арена "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тейлор Свифт выплатила более 160 тысяч долларов в бюджет Нью-Йорка за обеспечение безопасности на своей свадьбе.
  • Деньги были потрачены на разрешение перекрыть улицы рядом с ареной «Мэдисон-сквер-гарден», а также на оплату работы полицейских и муниципальных служб.
  • Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси прошла на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в окружении более тысячи гостей.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Популярная американская певица Тейлор Свифт, на прошлой неделе сыгравшая свадьбу со спортсменом Трэвисом Келси, выплатила в бюджет Нью-Йорка более 160 тысяч долларов за обеспечение безопасности на ее бракосочетании и перекрытие улиц, заявил мэр города Зохран Мамдани.
"Свифт уже оплатила стоимость разрешения на само мероприятие и обеспечение сил реагирования на нем, превышающую 160 тысяч долларов", - приводит его слова телеканал Newsmax.
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Как объясняет телеканал, речь идет о разрешении перекрыть улицы рядом с ареной "Мэдисон-сквер-гарден", где проходила свадьба, а также об оплате работы полицейских и муниципальных служб. По данным Newsmax, для обеспечения безопасности на мероприятии на работу вышли от 150 до 200 полицейских, по словам одного из правоохранителей, некоторым пришлось отработать до 30 часов без перерыва.
В прошлую субботу Свифт и Келси сыграли свадьбу на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке в окружении звездных гостей. По данным издания Page Six, в список гостей вошли более тысячи человек.
Свифт является обладательницей 14 наград премии "Грэмми". В 2024 году она была включена в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница, набравшая 100 миллионов слушателей в месяц на платформе Spotify. Келси выступает за команду Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Канзас-Сити Чифс" с 2013 года. Вместе с командой он трижды становился победителем Супербоула. Также вошел в сборную десятилетия НФЛ 2010-х годов.
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ШоубизВ миреНью-Йорк (город)Тейлор Свифт (певица)Зохран Мамдани
 
 
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