В ХМАО отменили штраф компании за замену самолета на менее вместительный

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отменил штраф в 50 тысяч рублей, наложенный на авиакомпанию за замену самолета Boeing 737-800 на Boeing 737-500.
- Пассажир пожаловался на авиакомпанию, так как после замены самолета место space+ с увеличенным пространством для ног стало обычным.
- Суд согласился с доводами авиакомпании о том, что замены типа воздушного судна не произошло, поэтому перевозчик не обязан был заранее информировать пассажира о замене.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отменил штраф в 50 тысяч рублей, наложенный Роспотребнадзором на авиакомпанию за замену на одном из рейсов самолета Boeing 737-800 на менее вместительный Boeing 737-500, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
На авиакомпанию пожаловался пассажир, который, согласно схеме салона лайнера, приобрел за дополнительную плату место 15С space+ с увеличенным пространством для ног в Boeing 737-800, а после замены самолета это место стало обычным, за которое доплата взиматься не должна.
По мнению Роспотребнадзора, перевозчик нарушил ряд положений Федеральных авиационных правил. В частности, те из них, что предписывают авиакомпаниям публиковать расписание рейсов с указанием типа воздушного судна, а в случае изменения расписания обязывают перевозчиков "принять возможные меры по информированию пассажиров".
Суд согласился с доводами авиакомпании, что в данном случае типом воздушного судна является Boeing-737 и замены типа воздушного судна не произошло.
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"Замена того же типа воздушного судна, что и был отражен в расписании авиакомпании, на такой же тип воздушного судна не порождает у перевозчика обязанности заблаговременно проинформировать пассажира о такой замене", - указал суд в решении.
Аспект с изменением типа места пассажира в судебном акте не комментируется.