Краткий пересказ от РИА ИИ Американский конгрессмен Ро Кханна заявил, что его вместе с группой задержали израильские поселенцы, вооруженные американскими винтовками.

После задержания поселенцы вызвали ЦАХАЛ, военные встали на сторону израильтян, и группу удерживали более часа.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Американский конгрессмен Ро Кханна (демократ от Калифорнии) заявил, что во время поездки за Западный берег реки Иордан на этой неделе его вместе с группой задержали израильские поселенцы, вооруженные американскими винтовками.

"Мы находились в деревне, которую уничтожили израильские поселенцы, они уничтожили школу, деревню, и мы просто осматривали это... И эти бандиты появились с винтовками M4, оружием американского производства, и задержали нас", - приводит агентство Рейтер слова конгрессмена.

Иерусалиме. Кханна рассказал, что потом поселенцы вызвали Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), и военные встали на сторону израильтян. В результате группу, которая включала также помощника Кханны Кэмерона Каски, удерживали более часа, им пришлось обратиться за помощью в посольство США

Палестино-израильский конфликт много десятилетий выступает источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское государство. Согласно позиции РФ, урегулирование кризиса возможно исключительно на основе утвержденной СБ ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.