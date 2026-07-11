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Конгрессмен США заявил, что его задержали вооруженные израильские поселенцы - РИА Новости, 11.07.2026
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18:30 11.07.2026
Конгрессмен США заявил, что его задержали вооруженные израильские поселенцы

Израильские поселенцы с винтовками задержали конгрессмена США Ро Кханна

© AP Photo / Meg KinnardАмериканский конгрессмен Ро Кханна
Американский конгрессмен Ро Кханна - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Meg Kinnard
Американский конгрессмен Ро Кханна. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский конгрессмен Ро Кханна заявил, что его вместе с группой задержали израильские поселенцы, вооруженные американскими винтовками.
  • После задержания поселенцы вызвали ЦАХАЛ, военные встали на сторону израильтян, и группу удерживали более часа.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Американский конгрессмен Ро Кханна (демократ от Калифорнии) заявил, что во время поездки за Западный берег реки Иордан на этой неделе его вместе с группой задержали израильские поселенцы, вооруженные американскими винтовками.
"Мы находились в деревне, которую уничтожили израильские поселенцы, они уничтожили школу, деревню, и мы просто осматривали это... И эти бандиты появились с винтовками M4, оружием американского производства, и задержали нас", - приводит агентство Рейтер слова конгрессмена.
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Кханна рассказал, что потом поселенцы вызвали Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), и военные встали на сторону израильтян. В результате группу, которая включала также помощника Кханны Кэмерона Каски, удерживали более часа, им пришлось обратиться за помощью в посольство США в Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт много десятилетий выступает источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское государство. Согласно позиции РФ, урегулирование кризиса возможно исключительно на основе утвержденной СБ ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях.
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