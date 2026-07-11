Журналисты NYT получили повестки в суд после статьи о новом самолете Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ Несколько журналистов газеты New York Times получили повестки в суд после публикации статьи о возможностях нового самолета президента США Дональда Трампа Air Force One.

Повестки были выданы прокурором США Джеем Клейтоном.

Перед публикацией статьи о новом самолете Air Force One высокопоставленный чиновник из ФБР связался с редакцией газеты и попросил не выпускать ее, назвав это «вопросом национальной безопасности».

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Несколько журналистов газеты New York Times получили повестки в суд после того, как издание опубликовало статью о возможностях нового самолета президента США Дональда Трампа Air Force One, полученного в подарок от Катара, утверждает Несколько журналистов газеты New York Times получили повестки в суд после того, как издание опубликовало статью о возможностях нового самолета президента США Дональда Трампа Air Force One, полученного в подарок от Катара, утверждает газета

Ранее New York Times опубликовала статью, в которой сообщила, что новый самолет Трампа Air Force One обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним.

"Администрация Трампа в пятницу разослала повестки в суд нескольким журналистам New York Times после того, как издание сообщило на этой неделе об опасениях касательно безопасности, связанных с новым Air Force One, подаренным Трампу Катаром", - говорится в публикации газеты.

Согласно сообщению, повестки получили журналисты Джулиан Барнс, Эрик Липтон, Тайлер Пейджер и Эрик Шмитт. Все они были авторами статьи о новом Air Force One. Повестки журналистам были выданы прокурором США Джеем Клейтоном, которого Трамп недавно номинировал на пост главы нацразведки.

Как отмечает издание со ссылкой на источник, высокопоставленный чиновник из ФБР связался с редакцией газеты перед публикацией статьи о возможностях нового самолета и попросил пока ее не выпускать, назвав это "вопросом национальной безопасности". При этом он отказался пояснить, в чем именно заключался этот вопрос.

В мае 2025 года королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов. Президент США принял подарок с целью переоборудовать в "борт номер один", хотя до сих пор продолжал летать на старом.