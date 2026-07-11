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США предпочли бы сами извлечь иранскую ядерную пыль, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2026
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01:24 11.07.2026
США предпочли бы сами извлечь иранскую ядерную пыль, пишут СМИ

CBS: США хотели бы сами извлечь иранскую ядерную пыль, но есть и другие варианты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Тегерана
Панорама Тегерана - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США предпочли бы самостоятельно извлечь обогащенный уран из Ирана, но рассматривают и другие варианты, включая возможность оставить его «погребенным под землей».
  • Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что США заберут обогащенный уран из Ирана, когда ситуация успокоится и наступит подходящий момент.
  • Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, но Вашингтон пока не принимает предложения Москвы.
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. США предпочли бы самостоятельно извлечь иранскую "ядерную пыль", но есть и другие варианты, в том числе оставить его "погребенным под землей", сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников.
Президент США Дональд Трамп ранее объяснял, что под "ядерной пылью" подразумевает обогащенный уран.
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"Что касается того, что президент называет "ядерной пылью" - остатков ядерной программы Ирана, - чиновники заявили, что США предпочли бы извлечь их из-под земли, однако если Иран откажется вести себя как "нормальная страна", существуют и другие варианты, включая возможность оставить их погребенными под землей", – утверждается в публикации.
Трамп ранее заявил, что США заберут обогащенный уран из Ирана, когда ситуация успокоится и наступит подходящий момент. Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, однако, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы.
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В миреСШАИранРоссияДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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