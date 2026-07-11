США предпочли бы сами извлечь иранскую ядерную пыль, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США предпочли бы самостоятельно извлечь обогащенный уран из Ирана, но рассматривают и другие варианты, включая возможность оставить его «погребенным под землей».
- Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что США заберут обогащенный уран из Ирана, когда ситуация успокоится и наступит подходящий момент.
- Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, но Вашингтон пока не принимает предложения Москвы.
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. США предпочли бы самостоятельно извлечь иранскую "ядерную пыль", но есть и другие варианты, в том числе оставить его "погребенным под землей", сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников.
Президент США Дональд Трамп ранее объяснял, что под "ядерной пылью" подразумевает обогащенный уран.
"Что касается того, что президент называет "ядерной пылью" - остатков ядерной программы Ирана, - чиновники заявили, что США предпочли бы извлечь их из-под земли, однако если Иран откажется вести себя как "нормальная страна", существуют и другие варианты, включая возможность оставить их погребенными под землей", – утверждается в публикации.
Трамп ранее заявил, что США заберут обогащенный уран из Ирана, когда ситуация успокоится и наступит подходящий момент. Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, однако, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы.