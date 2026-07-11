США предпочли бы сами извлечь иранскую ядерную пыль, пишут СМИ

"Что касается того, что президент называет "ядерной пылью" - остатков ядерной программы Ирана, - чиновники заявили, что США предпочли бы извлечь их из-под земли, однако если Иран откажется вести себя как "нормальная страна", существуют и другие варианты, включая возможность оставить их погребенными под землей", – утверждается в публикации.