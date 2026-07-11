ВС России ударом "Герани" вывели из строя энергетическую подстанцию ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России вывели из строя энергетическую подстанцию на 110 киловатт в Сумской области ударом БПЛА «Герань-4 Сикер».
- Подстанция в Шостке, используемая в интересах ВСУ, после удара ВС РФ загорелась и была выведена из строя.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России ударом "Герани-4 Сикер" вывели из строя используемую в интересах ВСУ энергетическую подстанцию на 110 киловатт в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
Российское ведомство опубликовало кадры удара БПЛА "Герань-4 Сикер" по подстанции на 110 киловатт в Шостке Сумской области, используемой в интересах ВСУ. В результате удара ВС РФ на украинской подстанции зафиксирован пожар, она выведена из строя.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18