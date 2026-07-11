Дроны "Севера" уничтожили станцию РЭБ ВСУ в Сумской области

КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Расчетом разведки беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружена и уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Нота" ВСУ, сообщил РИА Новости оператор FPV-дрона с позывным Гиз.

Он уточнил, что по указанным координатам был направлен FPV-дрон с осколочно-фугасной частью.