Дроны "Севера" уничтожили станцию РЭБ ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчетом разведки беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружена станция радиоэлектронной борьбы «Нота» ВСУ.
- Станция «Нота» была уничтожена с помощью FPV-дрона с осколочно-фугасной частью.
КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Расчетом разведки беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружена и уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Нота" ВСУ, сообщил РИА Новости оператор FPV-дрона с позывным Гиз.
"Подразделения разведывательных БПЛА выявили замаскированную позицию станции радиоэлектронной борьбы "Нота" ВСУ. С пункта управления координаты оперативно были переданы нашему расчету", - сообщил агентству оператор FPV-дрона "Севера" с позывным Гиз.
Он уточнил, что по указанным координатам был направлен FPV-дрон с осколочно-фугасной частью.
"Цель была уничтожена. Уничтожение подобных станций РЭБ противника позволяет существенно расширять возможности работы наших БпЛА различных типов на данном участке фронта", - добавил он.
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