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Дроны "Севера" в июле уничтожили десять наземных роботов ВСУ - РИА Новости, 11.07.2026
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Дроны "Севера" в июле уничтожили десять наземных роботов ВСУ

Дроноводы "Севера" в июле уничтожили десять наземных робокомплексов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСпецоперация
Спецоперация - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июля ликвидировали более десятка наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области.
  • Воздушная разведка ведет непрерывный контроль за местностью, а операторы ударных дронов несут круглосуточное боевое дежурство.
  • Уничтожение НРТК, используемых для перевозки грузов, нарушает систему материально-технического обеспечения подразделений ВСУ и затрудняет снабжение украинских войск.
БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля ликвидировали более десятка наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник отделения планирования корпуса с позывным Карта.
"Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июля уничтожили более 10 наземных робототехнических комплексов (НРТК), использовавшихся ВСУ для перевозки грузов в Харьковской области", - рассказал Карта.
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По его словам, воздушная разведка ведет непрерывный контроль за местностью, а операторы ударных дронов несут круглосуточное боевое дежурство. При обнаружении цели ее координаты немедленно передаются командованию, поражение осуществляется FPV-дронами и коптерами со сбрасываемыми боеприпасами.
Офицер уточнил, что в зависимости от типа цели инженеры-техники оснащают беспилотники осколочно-фугасными или кумулятивными боеприпасами. Уничтожение НРТК, используемых для перевозки грузов, нарушает систему материально-технического обеспечения подразделений ВСУ и существенно затрудняет снабжение украинских войск, подчеркнул военный.
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