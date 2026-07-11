Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июля ликвидировали более десятка наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области.
- Воздушная разведка ведет непрерывный контроль за местностью, а операторы ударных дронов несут круглосуточное боевое дежурство.
- Уничтожение НРТК, используемых для перевозки грузов, нарушает систему материально-технического обеспечения подразделений ВСУ и затрудняет снабжение украинских войск.
БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля ликвидировали более десятка наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник отделения планирования корпуса с позывным Карта.
"Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июля уничтожили более 10 наземных робототехнических комплексов (НРТК), использовавшихся ВСУ для перевозки грузов в Харьковской области", - рассказал Карта.
По его словам, воздушная разведка ведет непрерывный контроль за местностью, а операторы ударных дронов несут круглосуточное боевое дежурство. При обнаружении цели ее координаты немедленно передаются командованию, поражение осуществляется FPV-дронами и коптерами со сбрасываемыми боеприпасами.
Офицер уточнил, что в зависимости от типа цели инженеры-техники оснащают беспилотники осколочно-фугасными или кумулятивными боеприпасами. Уничтожение НРТК, используемых для перевозки грузов, нарушает систему материально-технического обеспечения подразделений ВСУ и существенно затрудняет снабжение украинских войск, подчеркнул военный.
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22 июня 2022, 17:18