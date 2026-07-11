Дроны "Севера" в июле уничтожили десять наземных роботов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июля ликвидировали более десятка наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области.

Воздушная разведка ведет непрерывный контроль за местностью, а операторы ударных дронов несут круглосуточное боевое дежурство.

Уничтожение НРТК, используемых для перевозки грузов, нарушает систему материально-технического обеспечения подразделений ВСУ и затрудняет снабжение украинских войск.

БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля ликвидировали более десятка наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник отделения планирования корпуса с позывным Карта.

"Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июля уничтожили более 10 наземных робототехнических комплексов (НРТК), использовавшихся ВСУ для перевозки грузов в Харьковской области", - рассказал Карта.

По его словам, воздушная разведка ведет непрерывный контроль за местностью, а операторы ударных дронов несут круглосуточное боевое дежурство. При обнаружении цели ее координаты немедленно передаются командованию, поражение осуществляется FPV-дронами и коптерами со сбрасываемыми боеприпасами.