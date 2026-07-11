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Бойцы "Севера" уничтожили гаубицу и 14 пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 11.07.2026
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07:14 11.07.2026 (обновлено: 07:15 11.07.2026)
Бойцы "Севера" уничтожили гаубицу и 14 пунктов управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы "Севера" уничтожили гаубицу M101 и 14 пунктов управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» уничтожили гаубицу M101 производства США, радиолокационную станцию «Рада» производства Израиля, а также гаубицу Д-20 ВСУ.
  • В Харьковской и Сумской областях были уничтожены 14 пунктов управления БПЛА, пять автомобилей высокой проходимости, два 120-миллиметровых миномета и более 70 украинских солдат.
  • Войска группировки «Север» ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы.
КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие в результате нанесения огневых ударов артиллерией уничтожили гаубицу M101 ВСУ производства США, радиолокационную станцию "Рада" и 14 вражеских пунктов управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили гаубицу M101 производства США, радиолокационную станцию "Рада" производства Израиль", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
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Артиллеристы "Севера" уничтожили пять пунктов управления БПЛА ВСУ
07:12
Уточняется, что также уничтожена гаубица Д-20 ВСУ, 14 пунктов управления БПЛА и пять автомобилей высокой проходимости, два 120-миллиметровых миномета и более 70 украинских солдат.
"Войска группировки войск "Север" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении.
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