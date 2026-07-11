Краткий пересказ от РИА ИИ Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» уничтожили гаубицу M101 производства США, радиолокационную станцию «Рада» производства Израиля, а также гаубицу Д-20 ВСУ.

В Харьковской и Сумской областях были уничтожены 14 пунктов управления БПЛА, пять автомобилей высокой проходимости, два 120-миллиметровых миномета и более 70 украинских солдат.

Войска группировки «Север» ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы.

КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие в результате нанесения огневых ударов артиллерией уничтожили гаубицу M101 ВСУ производства США, радиолокационную станцию "Рада" и 14 вражеских пунктов управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях . В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили гаубицу M101 производства США , радиолокационную станцию "Рада" производства Израиль", - сообщили агентству в группировке войск "Север".

Уточняется, что также уничтожена гаубица Д-20 ВСУ, 14 пунктов управления БПЛА и пять автомобилей высокой проходимости, два 120-миллиметровых миномета и более 70 украинских солдат.