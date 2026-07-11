Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

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"Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155‑миллиметровая гаубица М777, а также станция радиоэлектронной борьбы", - отметил он.