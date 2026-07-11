Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения «Южной» группировки российских войск улучшили положение по переднему краю.
- Авиация нанесла поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в нескольких районах.
- За сутки противник потерял до 190 военнослужащих и военную технику, включая две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и другие средства.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск в результате активных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.
"В результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиации барражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и бригады охраны генерального штаба в районах Николай-Полья, Красного-Малачара, Дружковки, Веролюбовки, Ореховатки и Ижевки", - рассказал он.
По его словам, за сутки противник потерял до 190 военнослужащих.
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"Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155‑миллиметровая гаубица М777, а также станция радиоэлектронной борьбы", - отметил он.
Астафьев подчеркнул, что войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 19 антенн связи БПЛА, терминал Starlink и семь наземных робототехнических комплексов.
"Также поражены 27 пунктов управления БПЛА и четыре блиндажа с личным составом ВСУ, а также 29 БПЛА противника", - добавил Астафьев на видео, опубликованном Минобороны.
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