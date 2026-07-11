Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 11.07.2026
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действия "Южной" группировки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения «Южной» группировки российских войск улучшили положение по переднему краю.
  • Авиация нанесла поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в нескольких районах.
  • За сутки противник потерял до 190 военнослужащих и военную технику, включая две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и другие средства.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск в результате активных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.
⁨"В результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиации барражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и бригады охраны генерального штаба в районах Николай-Полья, Красного-Малачара, Дружковки, Веролюбовки, Ореховатки и Ижевки", - рассказал он.
Дым на месте удара - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
"Стерли в пыль". В США забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
01:43
По его словам, за сутки противник потерял до 190 военнослужащих.
«
"Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155‑миллиметровая гаубица М777, а также станция радиоэлектронной борьбы", - отметил он.
Астафьев подчеркнул, что войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 19 антенн связи БПЛА, терминал Starlink и семь наземных робототехнических комплексов.
"Также поражены 27 пунктов управления БПЛА и четыре блиндажа с личным составом ВСУ, а также 29 БПЛА противника", - добавил Астафьев на видео, опубликованном Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДружковкаВадим АстафьевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала