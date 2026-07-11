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В Таганроге и Азовском районе потушили пожары, возникшие из-за БПЛА - РИА Новости, 11.07.2026
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10:38 11.07.2026 (обновлено: 10:44 11.07.2026)
В Таганроге и Азовском районе потушили пожары, возникшие из-за БПЛА

Слюсарь: пожары в Таганроге и Азове из-за попадания БПЛА полностью потушили

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, возникшие в результате попадания БПЛА, полностью ликвидированы.
  • Эвакуированные жители Таганрога и Азова могут возвращаться в свои дома, а администрации муниципалитетов оказывают адресную помощь всем нуждающимся.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, возникшие накануне в результате попадания БПЛА, полностью ликвидированы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
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"Пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, возникшие накануне в результате попадания БПЛА, полностью ликвидированы", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".

Он отметил, что работа велась всю ночь, а помощь пожарным оказывали работники областных и муниципальных служб.
Губернатор добавил, что эвакуированные жители Таганрога и Азова могут возвращаться в свои дома, а администрации муниципалитетов оказывают адресную помощь всем, кто в ней нуждается.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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