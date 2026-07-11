В Таганроге и Азовском районе потушили пожары, возникшие из-за БПЛА

"Пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, возникшие накануне в результате попадания БПЛА, полностью ликвидированы", - написал Слюсарь в канале на платформе " Макс ".

Он отметил, что работа велась всю ночь, а помощь пожарным оказывали работники областных и муниципальных служб.

Губернатор добавил, что эвакуированные жители Таганрога и Азова могут возвращаться в свои дома, а администрации муниципалитетов оказывают адресную помощь всем, кто в ней нуждается.