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Польше не стоит ждать отказа Киева от культа УПА*, заявил Слуцкий - РИА Новости, 11.07.2026
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17:00 11.07.2026 (обновлено: 17:01 11.07.2026)
Польше не стоит ждать отказа Киева от культа УПА*, заявил Слуцкий

Слуцкий: Польше вряд ли стоит ждать отказа Киева от культа УПА

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леонид Слуцкий заявил, что власти Украины не откажутся от культа УПА*.
  • Он отметил, что Зеленский продолжает заигрывать с националистами, возводя памятники деятелям, которых глава комитета Госдумы по международным делам считает пособниками нацистов.
  • Слуцкий считает, что необходимо заблокировать путь к членству в Евросоюзе для Киева и подчеркнул, что возрождение фашизма на европейском континенте является общей угрозой.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Польше вряд ли стоит ждать отказа властей Украины от культа УПА*, Владимир Зеленский продолжает безнаказанно заигрывать с националистами, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По словам Слуцкого, когда президент Польши Кароль Навроцкий после встречи с Зеленским на полях саммита НАТО заявляет об общей угрозе в лице России, он сильно ошибается, потому что РФ никому не угрожает, а на фронтах СВО борется с нацизмом и героизацией пособников Адольфа Гитлера, поднявших голову на Украине при поддержке еврорусофобов.
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"Польше вряд ли стоит ждать отказа властей Украины от культа УПА*. Зеленский продолжает безнаказанно заигрывать с националистами, возводя памятники предателю (гетману Ивану - ред.) Мазепе, нелюдю (Степану - ред.) Бандере, чествуя гитлеровских головорезов", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что необходимо заблокировать путь к членству в Евросоюзе для Киева. Двойные стандарты "исторической правды" поворачиваются сегодня обратной стороной к польскому руководству.
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"Нельзя называть геноцидом только преступления Волынской резни, отрицая геноцид народов СССР в годы Второй Мировой войны или геноцид русскоязычного населения Донбасса, который последователи Бандеры проводили с 2014 года", - добавил политик.
"Общая угроза - возрождение фашизма на европейском континенте! И именно это пора осознать тускам и навроцким", - подытожил он.
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Премьер Польши призвал украинцев к отрезвлению на фоне героизации нацистов
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Одиннадцатое июля считается кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней. В этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек.
Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.
Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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