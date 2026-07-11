Краткий пересказ от РИА ИИ Леонид Слуцкий заявил, что власти Украины не откажутся от культа УПА*.

Он отметил, что Зеленский продолжает заигрывать с националистами, возводя памятники деятелям, которых глава комитета Госдумы по международным делам считает пособниками нацистов.

Слуцкий считает, что необходимо заблокировать путь к членству в Евросоюзе для Киева и подчеркнул, что возрождение фашизма на европейском континенте является общей угрозой.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Польше вряд ли стоит ждать отказа властей Украины от культа УПА*, Владимир Зеленский продолжает безнаказанно заигрывать с националистами, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого , когда президент Польши Кароль Навроцкий после встречи с Зеленским на полях саммита НАТО заявляет об общей угрозе в лице России, он сильно ошибается, потому что РФ никому не угрожает, а на фронтах СВО борется с нацизмом и героизацией пособников Адольфа Гитлера, поднявших голову на Украине при поддержке еврорусофобов.

"Польше вряд ли стоит ждать отказа властей Украины от культа УПА*. Зеленский продолжает безнаказанно заигрывать с националистами, возводя памятники предателю (гетману Ивану - ред.) Мазепе, нелюдю (Степану - ред.) Бандере, чествуя гитлеровских головорезов", - написал Слуцкий в своем Telegram -канале.

Он отметил, что необходимо заблокировать путь к членству в Евросоюзе для Киева. Двойные стандарты "исторической правды" поворачиваются сегодня обратной стороной к польскому руководству.

« "Нельзя называть геноцидом только преступления Волынской резни, отрицая геноцид народов СССР в годы Второй Мировой войны или геноцид русскоязычного населения Донбасса, который последователи Бандеры проводили с 2014 года", - добавил политик.

"Общая угроза - возрождение фашизма на европейском континенте! И именно это пора осознать тускам и навроцким", - подытожил он.

Одиннадцатое июля считается кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней. В этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек.

Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.