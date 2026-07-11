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Сигал съязвил по поводу легитимности Зеленского - РИА Новости, 11.07.2026
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18:50 11.07.2026 (обновлено: 18:51 11.07.2026)
Сигал съязвил по поводу легитимности Зеленского

Стивен Сигал выразил сомнения по поводу легитимности Владимира Зеленского

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтивен Сигал
Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский актер и режиссер Стивен Сигал выразил сомнения относительно легитимности Владимира Зеленского.
  • Стивен Сигал не знал, что Владимир Зеленский все еще считается президентом.
ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости. Американский актер и режиссер Стивен Сигал съязвил по поводу легитимности Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек больше двух лет назад.
"Разве он президент? Я не знал, что он все еще президент. Прошу прощения", - сказал он в ходе интервью швейцарскому изданию Weltwoche, когда журналист назвал главу киевского режима "президентом".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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