Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский актер и режиссер Стивен Сигал выразил сомнения относительно легитимности Владимира Зеленского.
- Стивен Сигал не знал, что Владимир Зеленский все еще считается президентом.
ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости. Американский актер и режиссер Стивен Сигал съязвил по поводу легитимности Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек больше двух лет назад.
"Разве он президент? Я не знал, что он все еще президент. Прошу прощения", - сказал он в ходе интервью швейцарскому изданию Weltwoche, когда журналист назвал главу киевского режима "президентом".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.