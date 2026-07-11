Сигал рассказал, как началась его дружба с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский актер Стивен Сигал рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным на одном из мероприятий в России.

После этого их общение продолжилось в доме президента, что положило начало их дружбе.

ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости. Американский актер Стивен Сигал рассказал о том, как он познакомился с президентом России Владимиром Путиным и как началась их дружба.

« "Давным-давно я был в России на одном мероприятии, когда ко мне подошел один человек и сказал: "Кое-кто хочет с вами встретиться. Он увлекается боевыми искусствами и знает, как сильно вы их любите". И я понял, о ком он говорил", - сказал актер в интервью швейцарскому изданию Weltwoche , рассказывая о первой встрече с российский лидером.

После этого Сигала отвезли в дом президента, где, по его словам, он первым делом заметил статую создателя дзюдо в натуральную величину.

"Я сел рядом с ним (Путиным – ред.), мы поговорили, и это стало началом большой дружбы", - сказал актер.