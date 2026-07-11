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Сигал рассказал, как началась его дружба с Путиным - РИА Новости, 11.07.2026
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17:05 11.07.2026
Сигал рассказал, как началась его дружба с Путиным

Стивен Сигал рассказал, как познакомился с Путиным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтивен Сигал
Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Стивен Сигал. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский актер Стивен Сигал рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным на одном из мероприятий в России.
  • После этого их общение продолжилось в доме президента, что положило начало их дружбе.
ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости. Американский актер Стивен Сигал рассказал о том, как он познакомился с президентом России Владимиром Путиным и как началась их дружба.
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"Давным-давно я был в России на одном мероприятии, когда ко мне подошел один человек и сказал: "Кое-кто хочет с вами встретиться. Он увлекается боевыми искусствами и знает, как сильно вы их любите". И я понял, о ком он говорил", - сказал актер в интервью швейцарскому изданию Weltwoche, рассказывая о первой встрече с российский лидером.
После этого Сигала отвезли в дом президента, где, по его словам, он первым делом заметил статую создателя дзюдо в натуральную величину.
"Я сел рядом с ним (Путиным – ред.), мы поговорили, и это стало началом большой дружбы", - сказал актер.
Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям РФ и США в 2018 году.
Американский актёр Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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