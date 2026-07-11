Человечество как никогда близко к новой мировой войне, считает Сигал

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"Выживание человечества стоит на кону… Мы можем оказаться в ситуации, при которой дела будут обстоять плохо, как никогда раньше. Может даже начаться третья мировая война, потому что сейчас часы Судного дня показывают несколько секунд (до полуночи - ред.). Мы близки как никогда", - сказал актер в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.