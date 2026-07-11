Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стивен Сигал заявил, что человечество как никогда близко подошло к началу третьей мировой войны.
- Стрелки часов Судного дня в январе перевели на 85 секунд до полуночи — это рекордно близко к символическому ядерному апокалипсису.
ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости. Выживание человечества стоит сегодня на кону, поскольку оно как никогда близко подошло к началу третьей мировой войны, заявил известный американский актер Стивен Сигал.
В январе стрелки часов Судного дня перевели на 85 секунд до полуночи, рекордно близко к символическому ядерному апокалипсису в мире.
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"Выживание человечества стоит на кону… Мы можем оказаться в ситуации, при которой дела будут обстоять плохо, как никогда раньше. Может даже начаться третья мировая война, потому что сейчас часы Судного дня показывают несколько секунд (до полуночи - ред.). Мы близки как никогда", - сказал актер в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
В связи с этим Сигал заявил, что считает дипломатию самой важной сферой своей деятельности.
Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям РФ и США в 2018 году.