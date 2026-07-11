Стивен Сигал назвал Путина величайшим лидером в мире

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"Для некоторых правда не будет иметь никакого значения... Многие люди в США и Европе попались на крючок и проглотили идею о том, что Россия - это какой-то страшный монстр", - подчеркнул Сигал, отвечая на вопрос о том, в чем американцы и европейцы заблуждаются относительно Путина и России.