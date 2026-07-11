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Стивен Сигал назвал Путина величайшим лидером в мире - РИА Новости, 11.07.2026
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03:51 11.07.2026
Стивен Сигал назвал Путина величайшим лидером в мире

Стивен Сигал: многие в Европе проглотили идею о том, что Россия — монстр

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкАмериканский актёр Стивен Сигал
Американский актёр Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Американский актёр Стивен Сигал. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский актер Стивен Сигал считает, что президент России Владимир Путин является величайшим лидером в мире.
  • Сигал охарактеризовал Зеленского как человека, который остался актером, а Трампа — как человека со своим стилем.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин является величайшим лидером в мире, считает американский актер Стивен Сигал.
"По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире", - сказал Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
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Сигал также дал свою оценку президенту США Дональду Трампу, а также Владимиру Зеленскому - по мнению Сигала, Зеленский остался тем, кем он всегда и был, а именно актером. Американского лидера он охарактеризовал как человека, у которого есть собственный стиль.
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"Для некоторых правда не будет иметь никакого значения... Многие люди в США и Европе попались на крючок и проглотили идею о том, что Россия - это какой-то страшный монстр", - подчеркнул Сигал, отвечая на вопрос о том, в чем американцы и европейцы заблуждаются относительно Путина и России.
Сигал получил российское гражданство в 2016 году, стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям РФ и США в 2018 году.
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В миреРоссияСШАЕвропаСтивен СигалВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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