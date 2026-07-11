Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стивен Сигал назвал россиян одними из самых патриотичных и стоических людей в мире.
- Сигал исключил возможность поражения России, отметив, что страна не сдастся, пока не прекратится расширение НАТО и попытки «задушить Россию до смерти».
ЖЕНЕВА, 11 июл - РИА Новости. Американский актер Стивен Сигал назвал россиян одними из самых патриотичных и стоических людей в мире, которые осознают экзистенциальную угрозу для России и не допустят ее поражения.
"По моему скромному мнению, россияне — одни из самых патриотичных и стоических людей на Земле. Они чувствуют, что столкнулись сейчас с экзистенциальной угрозой…, и что, если они не положат этому конец правильным способом, России больше не будет", - сказал Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
В этой связи он исключил возможность поражения России.
"И поэтому, на мой взгляд, отсутствует вероятность того, чтобы Россия капитулировала, сдалась или проиграла в каком бы то ни было виде", - заметил Сигал.
По его мнению, все россияне осознают, что стоит на кону и не сдадутся, пока не прекратится расширение НАТО и попытки "задушить Россию до смерти".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".