Сигал назвал россиян одними из самых патриотичных и стоических людей в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Стивен Сигал назвал россиян одними из самых патриотичных и стоических людей в мире.

Сигал исключил возможность поражения России, отметив, что страна не сдастся, пока не прекратится расширение НАТО и попытки «задушить Россию до смерти».

ЖЕНЕВА, 11 июл - РИА Новости. Американский актер Стивен Сигал назвал россиян одними из самых патриотичных и стоических людей в мире, которые осознают экзистенциальную угрозу для России и не допустят ее поражения.

"По моему скромному мнению, россияне — одни из самых патриотичных и стоических людей на Земле . Они чувствуют, что столкнулись сейчас с экзистенциальной угрозой…, и что, если они не положат этому конец правильным способом, России больше не будет", - сказал Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche

В этой связи он исключил возможность поражения России.

"И поэтому, на мой взгляд, отсутствует вероятность того, чтобы Россия капитулировала, сдалась или проиграла в каком бы то ни было виде", - заметил Сигал.

По его мнению, все россияне осознают, что стоит на кону и не сдадутся, пока не прекратится расширение НАТО и попытки "задушить Россию до смерти".