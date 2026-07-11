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Сигал рассказал о впечатлениях от первой встречи с Путиным - РИА Новости, 11.07.2026
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16:25 11.07.2026
Сигал рассказал о впечатлениях от первой встречи с Путиным

Стивен Сигал о впечатлениях от встречи с Путиным: вежливый, вдумчивый, добрый

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стивен Сигал рассказал, какое впечатление произвел на него Владимир Путин при их первой встрече.
  • "Добрый, вежливый, скромный, вдумчивый", - поделился он.
ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости. Известный американский актер Стивен Сигал рассказал, какое впечатление произвел на него президент России Владимир Путин при их первой встрече много лет назад.
"Добрый, вежливый, скромный, вдумчивый", - сказал он в интервью швейцарскому изданию Weltwoche, отвечая на вопрос о своем первом впечатлении о российском лидере.
Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям РФ и США в 2018 году.
Американский актёр Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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Владимир ПутинСтивен СигалСШАРоссия
 
 
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