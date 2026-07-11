Сигал рассказал о впечатлениях от первой встречи с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стивен Сигал рассказал, какое впечатление произвел на него Владимир Путин при их первой встрече.
- "Добрый, вежливый, скромный, вдумчивый", - поделился он.
ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости. Известный американский актер Стивен Сигал рассказал, какое впечатление произвел на него президент России Владимир Путин при их первой встрече много лет назад.
"Добрый, вежливый, скромный, вдумчивый", - сказал он в интервью швейцарскому изданию Weltwoche, отвечая на вопрос о своем первом впечатлении о российском лидере.
Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям РФ и США в 2018 году.