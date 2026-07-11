ВСУ атаковали Белгородскую область 41 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 муниципалитетов Белгородской области 41 раз.
- Перехвачены 47 БПЛА, два обстрела были совершены с использованием авиации и артиллерии, один раз произведен сброс взрывных устройств с БПЛА.
- В результате атак погиб один мирный житель, шесть человек ранены.
БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 муниципалитетов Белгородской области 41 раз, кроме того, перехвачены 47 БПЛА, один мирный житель погиб, шесть ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 41 раз атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что противник совершил два обстрела с использованием авиации и артиллерии, а также один раз произвел сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбиты и подавлены 47 беспилотников.
"В Шебекинском округе погибла мирная жительница… В Белгородском и Шебекинском округах ранены шесть человек. Все продолжают стационарное лечение", - подчеркнул врио губернатора.
Кроме того, по информации оперштаба региона в Telegram-канале, в пятницу в городскую больницу №2 города Белгорода госпитализирован мужчина с акубаротравмой, полученной в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в хуторе Фищево Краснояружского округа 25 июня.
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