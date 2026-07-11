ВСУ атаковали Белгородскую область 41 раз за сутки

БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 муниципалитетов Белгородской области 41 раз, кроме того, перехвачены 47 БПЛА, один мирный житель погиб, шесть ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"За минувшие сутки ВСУ 41 раз атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам", - написал Шуваев в Telegram-канал е.

Он добавил, что противник совершил два обстрела с использованием авиации и артиллерии, а также один раз произвел сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбиты и подавлены 47 беспилотников.