Додик ожидает победы действующих властей Сербии на выборах осенью

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"Наш опыт взаимодействия с президентом Сербии... и его командой весьма положительный. У нас была экономическая поддержка и политическое понимание в защите статуса РС. В этом отношении мы ожидаем, что выборы подтвердят лидерство президента (Александра - ред.) Вучича и что Сербия обеспечит умиротворение и устранит раскол в обществе, который видно на протестах", - сказал Додик.