Додик ожидает победы действующих властей Сербии на выборах осенью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Милорад Додик ожидает победы нынешних властей Сербии на выборах, которые состоятся осенью.
- Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что выборы в парламент пройдут через три-четыре месяца, и он сообщит, будет ли выдвигать свою кандидатуру на пост премьера страны.
БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Председатель правящей в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что ожидает победы нынешних властей Сербии на ожидаемых осенью выборах.
Президент Сербии Александр Вучич в конце июня заявил, что выборы в парламент состоятся через три-четыре месяца и он сообщит о том, будет ли выдвигать свою кандидатуру на пост премьера страны.
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"Наш опыт взаимодействия с президентом Сербии... и его командой весьма положительный. У нас была экономическая поддержка и политическое понимание в защите статуса РС. В этом отношении мы ожидаем, что выборы подтвердят лидерство президента (Александра - ред.) Вучича и что Сербия обеспечит умиротворение и устранит раскол в обществе, который видно на протестах", - сказал Додик.
Проведения досрочного волеизъявления требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции. Протесты начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. На последнем протесте в Белграде в ночь на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.