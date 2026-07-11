Додик предсказал появление новой элиты в Евросоюзе

БЕЛГРАД, 11 июл - РИА Новости. В Европе победят политические силы, ратующие за защиту суверенитета их стран, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.