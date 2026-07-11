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Додик предсказал появление новой элиты в Евросоюзе - РИА Новости, 11.07.2026
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08:11 11.07.2026
Додик предсказал появление новой элиты в Евросоюзе

Додик: в Европе победят силы, ратующие за защиту суверенитета своих стран

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Милорад Додик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Милорад Додик, председатель правящей в Республике Сербской партии, заявил, что в Европе победят политические силы, выступающие за защиту суверенитета своих стран.
  • Он выразил уверенность в появлении новой элиты в ЕС, которая будет заниматься защитой своих народов, а не идеологией, подобной неолиберальной.
БЕЛГРАД, 11 июл - РИА Новости. В Европе победят политические силы, ратующие за защиту суверенитета их стран, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
«
"Я верю, что появится новая элита, что касается Евросоюза. И что в ЕС и на европейском пространстве победят движения сторонников суверенитета, которые будут заниматься своими государствами и защитой своих народов, а не идеологией, такой как неолиберальная, которая ничего хорошего не принесла их народам", - сказал Додик.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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