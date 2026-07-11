В оппозиции Молдавии заявили о крахе главного предвыборного обещания Санду

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший премьер Молдавии Владимир Филат заявил, что президент Майя Санду разрушила борьбу с коррупцией в республике из-за двойных стандартов.

Критика связана со скандалом вокруг трудоустройства двоюродных сестер президента в государственные структуры.

Филат утверждает, что Санду свела политические отношения к принципу полезности и сделала лояльность «временным контрактом».

КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выстроила изощренную систему личных связей и фактически разрушила борьбу с коррупцией в республике из-за двойных стандартов, заявил бывший премьер страны, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.

Поводом для критики стал скандал вокруг трудоустройства двоюродной сестры главы государства Анастасии Табурчану в госпредприятие MoldATSA, где ее ежемесячная зарплата составила около 6,8 тысячи долларов, при этом она фактически не появлялась на работе. На фоне скандала родственница уволилась, пообещав вернуть деньги, и была исключена из правящей партии ПДС. Другая двоюродная сестра президента Татьяна Батина возглавила секретариат лидера ПДС Игоря Гросу

"История с двоюродными сестрами стала символом власти, которая требует от других невозможных стандартов, но внезапно становится снисходительной, когда вопросы касаются ближайшего окружения президента. Именно этот двойной стандарт разрушил главное обещание нынешней власти - борьбу с коррупцией", - написал Филат в своем Telegram-канале в публикации под заголовком "Одиночество Майи Санду".

По словам экс-премьера, Санду полностью свела политические отношения к принципу полезности и сделала лояльность "временным контрактом". Политик указал, что действующий президент готова незамедлительно отстранить любого соратника из публичного пространства, как только возникает риск нанесения ущерба ее собственному имиджу.

"Она одинока потому, что разрушила мосты. Потому что приравняла критику к предательству. Потому что предпочла преданных людей компетентным специалистам. Потому что превратила институт президентства в центр личной власти, а не в институт, принадлежащий всем гражданам", — подчеркнул лидер ЛДПМ.