Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-премьер Молдавии Владимир Филат заявил, что президент Майя Санду превратилась в изолированную политическую фигуру.

Он обвинил Санду в разделении граждан на "своих" и "чужих" и введении цензуры на альтернативное мнение.

По мнению Филата, ее политика привела к разрушению диалога в обществе, зачистке экспертного поля и падению уровня жизни в Молдавии.

КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду полностью изолировала себя как политическая фигура, подменив конституционный мандат разделением граждан на "своих" и "чужих", заявил экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат в своем Президент Молдавии Майя Санду полностью изолировала себя как политическая фигура, подменив конституционный мандат разделением граждан на "своих" и "чужих", заявил экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат в своем Telegram -канале.

Ранее Санду объявила о проведении экстренных консультаций с лидерами парламентских фракций на фоне отставки премьера Александра Мунтяну. Согласно графику, в пятницу она должна была встретиться с оппозицией, а в субботу встречается с руководством правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), лидером которой она была до получения президентского мандата. Оппозиция бойкотировала консультации, а ПДС выдвинула кандидатом на пост премьера проживающего на Украине молдавского банкира Василия Тофана.

"Эти консультации по кандидатуре премьера лишь подтвердили: Майя Санду при колоссальном объеме полномочий превратилась в изолированную политическую фигуру. Она отказалась быть президентом всех граждан страны и предпочла стать президентом правящей партии. Свой конституционный мандат она подменила правом по собственному усмотрению делить общество на "своих" и "чужих", на "хороших" и "плохих", на "правильных" и "подозрительных" граждан", - написал Филат.

Политик обратил внимание на то, что администрация президента фактически ввела цензуру на альтернативное мнение, используя геополитическую риторику для борьбы с оппонентами.

« "Те, кто ее поддерживал, объявлялись здоровой частью общества. Те, кто ее критиковал, автоматически оказывались в категории "руки Москвы", воров, бандитов или людей, якобы действующих против государства. Уже не имело значения, были ли их аргументы обоснованными... Значение имело лишь одно - принадлежали ли они к "правильному" лагерю", - указал экс-премьер.

Филат добавил, что результатом такой политики стало разрушение диалога в обществе, зачистка экспертного поля и падение уровня жизни в Молдавии, несмотря на одобрение курса Санду со стороны западных стран.

"Аплодисменты могут звучать в Брюсселе, Париже или Берлине, однако человек в Республике Молдова оценивает власть по собственной жизни. По своей зарплате. По счетам. По ценам. По тому, как работает правосудие", - резюмировал лидер ЛДПМ.