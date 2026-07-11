Санду изолировала себя как политик, заявил экс-премьер Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-премьер Молдавии Владимир Филат заявил, что президент Майя Санду превратилась в изолированную политическую фигуру.
- Он обвинил Санду в разделении граждан на "своих" и "чужих" и введении цензуры на альтернативное мнение.
- По мнению Филата, ее политика привела к разрушению диалога в обществе, зачистке экспертного поля и падению уровня жизни в Молдавии.
КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду полностью изолировала себя как политическая фигура, подменив конституционный мандат разделением граждан на "своих" и "чужих", заявил экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат в своем Telegram-канале.
Ранее Санду объявила о проведении экстренных консультаций с лидерами парламентских фракций на фоне отставки премьера Александра Мунтяну. Согласно графику, в пятницу она должна была встретиться с оппозицией, а в субботу встречается с руководством правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), лидером которой она была до получения президентского мандата. Оппозиция бойкотировала консультации, а ПДС выдвинула кандидатом на пост премьера проживающего на Украине молдавского банкира Василия Тофана.
"Эти консультации по кандидатуре премьера лишь подтвердили: Майя Санду при колоссальном объеме полномочий превратилась в изолированную политическую фигуру. Она отказалась быть президентом всех граждан страны и предпочла стать президентом правящей партии. Свой конституционный мандат она подменила правом по собственному усмотрению делить общество на "своих" и "чужих", на "хороших" и "плохих", на "правильных" и "подозрительных" граждан", - написал Филат.
Политик обратил внимание на то, что администрация президента фактически ввела цензуру на альтернативное мнение, используя геополитическую риторику для борьбы с оппонентами.
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"Те, кто ее поддерживал, объявлялись здоровой частью общества. Те, кто ее критиковал, автоматически оказывались в категории "руки Москвы", воров, бандитов или людей, якобы действующих против государства. Уже не имело значения, были ли их аргументы обоснованными... Значение имело лишь одно - принадлежали ли они к "правильному" лагерю", - указал экс-премьер.
Филат добавил, что результатом такой политики стало разрушение диалога в обществе, зачистка экспертного поля и падение уровня жизни в Молдавии, несмотря на одобрение курса Санду со стороны западных стран.
"Аплодисменты могут звучать в Брюсселе, Париже или Берлине, однако человек в Республике Молдова оценивает власть по собственной жизни. По своей зарплате. По счетам. По ценам. По тому, как работает правосудие", - резюмировал лидер ЛДПМ.
Мунтяну ушел в отставку 3 июля, а и.о. премьера был назначен министр экономики Евгений Осмокеску. Кадровые перестановки совпали с резонансным расследованием издания RISE о трудоустройстве родственников первых лиц государства. Журналисты выяснили, что двоюродная сестра президента Санду Анастасия Табурачану числилась пресс-секретарем в госпредприятии MoldATSA (отвечает за аэронавигационное обслуживание) и получала около 6,8 тысячи долларов в месяц, фактически не появляясь на работе. На фоне скандала родственница уволилась, пообещала вернуть деньги и была исключена из правящей партии ПДС. Сама Санду заявила, что узнала обо всем из СМИ и ответственности за действия кузины не несет. По данным местных медиа, у президента 24 двоюродных брата и сестры, однако точное число родственников во власти до сих пор не раскрывается.