Рейтинг@Mail.ru
Над Херсонской областью уничтожили 12 вражеских БПЛА за ночь - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 11.07.2026
Над Херсонской областью уничтожили 12 вражеских БПЛА за ночь

Сальдо: над Херсонской областью уничтожили 12 вражеских БПЛА за ночь

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные РФ сбили 12 беспилотников ВСУ над Херсонской областью за ночь.
  • Беспилотники были сбиты в ночь с 10 на 11 июля.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Военные РФ сбили 12 беспилотников ВСУ над Херсонской областью за ночь, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В ночь с 10 на 11 июля над Херсонской областью сбиты 12 вражеских БПЛА. Наши военные круглосуточно прикрывают жителей, дороги и инфраструктуру", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Он поблагодарил бойцов за бдительность, профессионализм и самоотверженность.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала