Над Херсонской областью уничтожили 12 вражеских БПЛА за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные РФ сбили 12 беспилотников ВСУ над Херсонской областью за ночь.
- Беспилотники были сбиты в ночь с 10 на 11 июля.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Военные РФ сбили 12 беспилотников ВСУ над Херсонской областью за ночь, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В ночь с 10 на 11 июля над Херсонской областью сбиты 12 вражеских БПЛА. Наши военные круглосуточно прикрывают жителей, дороги и инфраструктуру", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Он поблагодарил бойцов за бдительность, профессионализм и самоотверженность.
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