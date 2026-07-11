В Румынии женщина погибла при падении группы альпинистов в ущелье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В румынском горном массиве Бучеджи при обрыве страховочного троса четыре альпиниста сорвались в ущелье.
- Одна женщина погибла.
- К спасательной операции привлечена авиация, включая специализированный борт Black Hawk из Бухареста.
КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. В румынском горном массиве Бучеджи при обрыве страховочного троса четыре альпиниста сорвались в ущелье, одна женщина погибла, сообщает спасательная служба уезда Прахова.
Инцидент произошел в субботу в горной долине Албишоара недалеко от города Буштени. По данным генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, группа совершала восхождение, когда произошел обрыв троса, в результате чего люди упали с высоты около 10 метров. Изначально все четверо находились в сознании, однако позже одна из них потеряла его и скончалась до прибытия медиков.
"Первый прибывший на место горноспасатель, к сожалению, констатировал смерть одной из пострадавших", - говорится в заявлении ведомства.
К масштабной спасательной операции под эгидой департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии привлечена авиация. На место падения направлены четыре вертолета, включая специализированный борт Black Hawk из Бухареста с бригадой врачей столичной клинической больницы скорой помощи, а также наземные бригады реанимации.
Горный массив Бучеджи, где произошло ЧП, расположен в Южных Карпатах (также известных как Трансильванские Альпы) примерно в 130 километрах к северу от Бухареста. Это один из самых популярных и посещаемых горных районов Румынии. Город Буштени, у подножия которого развернулась спасательная операция, находится в долине реки Прахова по соседству со знаменитым горнолыжным курортом Синая.