В Румынии женщина погибла при падении группы альпинистов в ущелье

Инцидент произошел в субботу в горной долине Албишоара недалеко от города Буштени. По данным генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, группа совершала восхождение, когда произошел обрыв троса, в результате чего люди упали с высоты около 10 метров. Изначально все четверо находились в сознании, однако позже одна из них потеряла его и скончалась до прибытия медиков.