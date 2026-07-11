Рубио контролирует финансы, ресурсы и деятельность Венесуэлы, сообщает NYT

Краткий пересказ от РИА ИИ Госсекретарь США Марко Рубио контролирует финансы, распределение природных ресурсов и назначение политиков Венесуэлы, утверждает газета New York Times.

Он вовлечен в ежедневное функционирование страны и находится в контакте с Дельси Родригес через мессенджер WhatsApp*.

Рубио принимает решения о том, кто может вести бизнес в Венесуэле, и его команда готовит проекты лицензий, освобождающих компании от санкций.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио контролирует финансы, распределение природных ресурсов и назначение политиков Венесуэлы, утверждает газета Госсекретарь США Марко Рубио контролирует финансы, распределение природных ресурсов и назначение политиков Венесуэлы, утверждает газета New York Times со ссылкой на неназванные источники из Вашингтона и Каракаса.

Рубио сейчас фактически контролирует финансы Венесуэлы , распределение ее природных ресурсов и ее правительство", - заявляет газета, ссылаясь на десятки чиновников и источников, близких к правительствам обеих стран.

По словам издания, госсекретарь "глубоко вовлечен" в ежедневном функционировании Венесуэлы и находится в контакте с уполномоченным президентом страны Дельси Родригес через мессенджер WhatsApp*. Они обмениваются сообщениями на испанском языке, добавляет газета.

New York Times утверждает, что Рубио также следит за применением санкций США в отношении Венесуэлы и принимает решения о том, кто "может вести бизнес в стране и каким образом". Команда Рубио готовит проекты лицензий, предоставляющих компаниям, желающим вести бизнес в Венесуэле, с освобождением от санкций.

"Он (Рубио - ред.) переделал нефтяную промышленность страны и увеличил доступ американским компаниям.... Родригес проводит важные назначения в правительстве для него, например, министра обороны", - говорится в сообщении газеты.

New York Times также заявляет, что администрация президента США Дональда Трампа контролирует "появления на публике и заявления" Делси Родригес. Издание отмечает, что в мае Рубио анонсировал визит в Индию уполномоченного президента Венесуэлы до официального заявления властей латиноамериканской страны.

В начале января 2026 года США провели операцию, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле были атакованы с воздуха, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в якобы наркоторговле. После этого по результатам контактов на различных уровнях Вашингтон и Каракас начали восстанавливать отношения во всех сферах.

По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном.