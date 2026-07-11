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Рубио контролирует финансы, ресурсы и деятельность Венесуэлы, сообщает NYT - РИА Новости, 11.07.2026
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15:58 11.07.2026 (обновлено: 15:59 11.07.2026)
Рубио контролирует финансы, ресурсы и деятельность Венесуэлы, сообщает NYT

NYT: Рубио контролирует финансы, ресурсы и назначение политиков Венесуэлы

© AP Photo / Allison RobbertГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио контролирует финансы, распределение природных ресурсов и назначение политиков Венесуэлы, утверждает газета New York Times.
  • Он вовлечен в ежедневное функционирование страны и находится в контакте с Дельси Родригес через мессенджер WhatsApp*.
  • Рубио принимает решения о том, кто может вести бизнес в Венесуэле, и его команда готовит проекты лицензий, освобождающих компании от санкций.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио контролирует финансы, распределение природных ресурсов и назначение политиков Венесуэлы, утверждает газета New York Times со ссылкой на неназванные источники из Вашингтона и Каракаса.
"Рубио сейчас фактически контролирует финансы Венесуэлы, распределение ее природных ресурсов и ее правительство", - заявляет газета, ссылаясь на десятки чиновников и источников, близких к правительствам обеих стран.
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По словам издания, госсекретарь "глубоко вовлечен" в ежедневном функционировании Венесуэлы и находится в контакте с уполномоченным президентом страны Дельси Родригес через мессенджер WhatsApp*. Они обмениваются сообщениями на испанском языке, добавляет газета.
New York Times утверждает, что Рубио также следит за применением санкций США в отношении Венесуэлы и принимает решения о том, кто "может вести бизнес в стране и каким образом". Команда Рубио готовит проекты лицензий, предоставляющих компаниям, желающим вести бизнес в Венесуэле, с освобождением от санкций.
"Он (Рубио - ред.) переделал нефтяную промышленность страны и увеличил доступ американским компаниям.... Родригес проводит важные назначения в правительстве для него, например, министра обороны", - говорится в сообщении газеты.
New York Times также заявляет, что администрация президента США Дональда Трампа контролирует "появления на публике и заявления" Делси Родригес. Издание отмечает, что в мае Рубио анонсировал визит в Индию уполномоченного президента Венесуэлы до официального заявления властей латиноамериканской страны.
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