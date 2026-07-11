Краткий пересказ от РИА ИИ Госсекретарь США Марко Рубио призвал кубинское руководство изменить политический курс.

Соединенные Штаты продолжат использовать все имеющиеся у них средства для устранения угроз национальной безопасности, исходящих от Кубы, и для содействия реформам на острове.

ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио призвал кубинское руководство изменить политический курс, "пока не стало слишком поздно".

"Кубинские лидеры должны всего лишь сделать выбор в пользу реальных реформ, мира и процветания, пока не стало слишком поздно", - говорится в заявлении главы госдепа по поводу протестов 2021 года.

Рубио не уточнил, как Соединенные Штаты отреагируют в случае отказа Гаваны , однако подчеркнул, что Вашингтон будет активно бороться с угрозами национальной безопасности, якобы исходящими от Кубы.

"Соединенные Штаты продолжат использовать все имеющиеся у нас средства как для устранения угроз национальной безопасности, исходящих от кубинского коммунистического режима, так и для содействия экономическим и политическим реформам, которые дадут Кубе лучшее будущее", - заявил Рубио.

В последние месяцы Вашингтон усилил санкционное давление на остров, что усугубило кризис. В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США.