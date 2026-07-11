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Рубио призвал лидеров Кубы сменить политический курс - РИА Новости, 11.07.2026
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17:04 11.07.2026
Рубио призвал лидеров Кубы сменить политический курс

Рубио призвал лидеров Кубы сменить политический курс "пока не стало поздно"

© AP Photo / Allison RobbertГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио призвал кубинское руководство изменить политический курс.
  • Соединенные Штаты продолжат использовать все имеющиеся у них средства для устранения угроз национальной безопасности, исходящих от Кубы, и для содействия реформам на острове.
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио призвал кубинское руководство изменить политический курс, "пока не стало слишком поздно".
"Кубинские лидеры должны всего лишь сделать выбор в пользу реальных реформ, мира и процветания, пока не стало слишком поздно", - говорится в заявлении главы госдепа по поводу протестов 2021 года.
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Рубио не уточнил, как Соединенные Штаты отреагируют в случае отказа Гаваны, однако подчеркнул, что Вашингтон будет активно бороться с угрозами национальной безопасности, якобы исходящими от Кубы.
"Соединенные Штаты продолжат использовать все имеющиеся у нас средства как для устранения угроз национальной безопасности, исходящих от кубинского коммунистического режима, так и для содействия экономическим и политическим реформам, которые дадут Кубе лучшее будущее", - заявил Рубио.
В последние месяцы Вашингтон усилил санкционное давление на остров, что усугубило кризис. В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США.
Антиправительственные протесты прошли в Гаване и других городах Кубы 11 июля 2021 года на фоне нормирования продуктов питания, лекарств и их нехватки на острове.
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В миреКубаСШАГаванаДональд ТрампМарко Рубио
 
 
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