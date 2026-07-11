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Россия не закрывает двери для переговоров по Украине, заявил Карасин - РИА Новости, 11.07.2026
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19:38 11.07.2026
Россия не закрывает двери для переговоров по Украине, заявил Карасин

Карасин: Россия не закрывает двери для контактов и переговоров по Украине

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Григорий Карасин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не закрывает двери для контактов и переговоров по Украине, заявил сенатор Григорий Карасин.
  • По его словам, наступил период охлаждения в отношениях Запада с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта.
  • Карасин отметил успехи на линии фронта и заявил о продолжении масштабных ударов по военно-техническим структурам Украины.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия не закрывает двери для контактов и переговоров по Украине, однако в них никто не хочет входить, заявил сенатор Григорий Карасин.
"Мы не закрываем двери для контактов и конкретных переговоров, нацеленных на урегулирование. Но в эти двери что-то никто не хочет входить, и партнеры, наоборот, пытаются их захлопнуть. Мы не можем и не будем это допускать. Будем стремиться к тому, чтобы диалог был предметный и результативный", - рассказал "Ленте.ру" Карасин.
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Сенатор добавил, что наступил период охлаждения в отношениях Запада с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта.
"Надо переждать. Во-первых, надо внимательно посмотреть, что происходит в самом украинском государстве. Во-вторых, у нас на линии фронта очевидны успехи. Мы продвигаемся вперед. Мы наносим масштабные удары по военно-техническим структурам Украины и будем продолжать это делать. Нужно терпение, наступательность и открытость для здравых контактов", - заметил Карасин.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.
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