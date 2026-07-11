Россия не закрывает двери для переговоров по Украине, заявил Карасин

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия не закрывает двери для контактов и переговоров по Украине, заявил сенатор Григорий Карасин.

По его словам, наступил период охлаждения в отношениях Запада с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Карасин отметил успехи на линии фронта и заявил о продолжении масштабных ударов по военно-техническим структурам Украины.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия не закрывает двери для контактов и переговоров по Украине, однако в них никто не хочет входить, заявил сенатор Григорий Карасин.

Карасин. "Мы не закрываем двери для контактов и конкретных переговоров, нацеленных на урегулирование. Но в эти двери что-то никто не хочет входить, и партнеры, наоборот, пытаются их захлопнуть. Мы не можем и не будем это допускать. Будем стремиться к тому, чтобы диалог был предметный и результативный", - рассказал " Ленте.ру

Сенатор добавил, что наступил период охлаждения в отношениях Запада с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта.

"Надо переждать. Во-первых, надо внимательно посмотреть, что происходит в самом украинском государстве. Во-вторых, у нас на линии фронта очевидны успехи. Мы продвигаемся вперед. Мы наносим масштабные удары по военно-техническим структурам Украины и будем продолжать это делать. Нужно терпение, наступательность и открытость для здравых контактов", - заметил Карасин.

Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже.