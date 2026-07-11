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Синоптик сообщил о количестве осадков, которое выпадет в Центральной России - РИА Новости, 11.07.2026
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20:48 11.07.2026
Синоптик сообщил о количестве осадков, которое выпадет в Центральной России

Тишковец: около 42% месячной нормы осадков выпадет в Центральной России

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В воскресенье и понедельник в Центральной России может выпасть до 42% месячной нормы осадков.
  • В эти дни температура воздуха понизится до +19 — +22 градусов, вероятность сильных гроз, града, шквалов и смерчей уменьшится.
  • Во вторник осадки пойдут на убыль, а к среде дожди прекратятся, температура поднимется до +23 — +26 градусов.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около 42% месячной нормы осадков может выпасть в Центральной России в воскресенье и понедельник, 13 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В воскресенье и понедельник Центральная Россия останется во власти аномального циклона, но уже в его тыловой, более прохладной части, а значит, ливневые дожди продолжатся: за двое суток выпадет еще до 35 литров воды на метр площади или 42% нормы июля", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что температура воздуха в воскресенье понизится до плюс 19 - плюс 22 градусов, вероятность сильных гроз, града, шквалов и смерчей уменьшится.
"Во вторник осадки пойдут на убыль и станут локальными, а к среде дожди и вовсе прекратятся - погода наконец-то наладится, и потеплеет до положенных на макушку лета плюс 23 - плюс 26. И такие благоприятные летние метеоусловия продержатся до конца следующей недели", - подчеркнул он.
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