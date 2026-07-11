Синоптик сообщил о количестве осадков, которое выпадет в Центральной России

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около 42% месячной нормы осадков может выпасть в Центральной России в воскресенье и понедельник, 13 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что температура воздуха в воскресенье понизится до плюс 19 - плюс 22 градусов, вероятность сильных гроз, града, шквалов и смерчей уменьшится.

"Во вторник осадки пойдут на убыль и станут локальными, а к среде дожди и вовсе прекратятся - погода наконец-то наладится, и потеплеет до положенных на макушку лета плюс 23 - плюс 26. И такие благоприятные летние метеоусловия продержатся до конца следующей недели", - подчеркнул он.