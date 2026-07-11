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В Пермском крае четыре реки вышли из берегов после дождей - РИА Новости, 11.07.2026
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08:57 11.07.2026
В Пермском крае четыре реки вышли из берегов после дождей

В Пермском крае вышли из берегов реки Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка

© РИА Новости / Вячеслав Реутов | Перейти в медиабанкВолонтеры возводят дамбу для защиты от наводнения
Волонтеры возводят дамбу для защиты от наводнения - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
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Волонтеры возводят дамбу для защиты от наводнения. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за неблагоприятных погодных условий в Пермском крае вышли из берегов реки Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка, увеличив подтопление села Кын.
  • В село Кын направлены дополнительные силы краевой службы спасения и аэромобильная группировка управления МЧС.
  • Повреждены три моста, подтоплены семь домов и семь приусадебных участков, временно ограничена подача электроэнергии.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Четыре реки в Пермском крае вышли из берегов, увеличив подтопление села Кын, туда направили дополнительные силы, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
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"В результате неблагоприятных погодных условий увеличилось подтопление села Кын. Вышли из берегов реки Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка... В поселок также направлены дополнительные силы краевой службы спасения и аэромобильная группировка управления МЧС", - написал Махонин в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что к работам привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в готовность приводятся резервные силы из 100 человек и 10 единиц техники.
Губернатор отметил, что из-за дождевого паводка повреждены три моста, в том числе дорога на въезде в село, подтоплены семь домов, семь приусадебных участков, а под потоки воды также попала женщина, которую сейчас ищут.
Махонин подчеркнул, что в зону подтопления попал ряд энергообъектов, из-за чего временно ограничена подача электроэнергии, бригады энергетиков контролируют обстановку и приступят к восстановлению после схода воды.
Глава региона добавил, что на въезде в село восстанавливают дорогу для обеспечения проезда тяжелой техники.
"Поручил главе оказывать всю необходимую помощь спасательным службам, организовать при необходимости пункты временного размещения для жителей, оперативно реагировать на их потребности", - заключил Махонин.
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