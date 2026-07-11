В Пермском крае четыре реки вышли из берегов после дождей

Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за неблагоприятных погодных условий в Пермском крае вышли из берегов реки Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка, увеличив подтопление села Кын.

В село Кын направлены дополнительные силы краевой службы спасения и аэромобильная группировка управления МЧС.

Повреждены три моста, подтоплены семь домов и семь приусадебных участков, временно ограничена подача электроэнергии.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Четыре реки в Пермском крае вышли из берегов, увеличив подтопление села Кын, туда направили дополнительные силы, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

« "В результате неблагоприятных погодных условий увеличилось подтопление села Кын. Вышли из берегов реки Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка... В поселок также направлены дополнительные силы краевой службы спасения и аэромобильная группировка управления МЧС", - написал Махонин в канале на платформе " Макс ".

Он уточнил, что к работам привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в готовность приводятся резервные силы из 100 человек и 10 единиц техники.

Губернатор отметил, что из-за дождевого паводка повреждены три моста, в том числе дорога на въезде в село, подтоплены семь домов, семь приусадебных участков, а под потоки воды также попала женщина, которую сейчас ищут.

Махонин подчеркнул, что в зону подтопления попал ряд энергообъектов, из-за чего временно ограничена подача электроэнергии, бригады энергетиков контролируют обстановку и приступят к восстановлению после схода воды.

Глава региона добавил, что на въезде в село восстанавливают дорогу для обеспечения проезда тяжелой техники.