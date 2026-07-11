Силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы и средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник.
- Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Силы и средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник над территорией России, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей" - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18