ПВО сбила две авиабомбы, две крылатые ракеты и 445 БПЛА ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 445 беспилотников.
- Также были сбиты две крылатые ракеты и две авиационные бомбы ВСУ.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 445 беспилотников, две крылатые ракеты, две авиационные бомбы ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
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