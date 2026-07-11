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ПВО сбила две авиабомбы, две крылатые ракеты и 445 БПЛА ВСУ за сутки - РИА Новости, 11.07.2026
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12:22 11.07.2026 (обновлено: 12:45 11.07.2026)
ПВО сбила две авиабомбы, две крылатые ракеты и 445 БПЛА ВСУ за сутки

ПВО сбила две авиабомбы, две крылатые ракеты и 445 беспилотников ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2" в зоне проведения СВО
ЗРК Тор-М2 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЗРК "Тор-М2" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за сутки уничтожили 445 беспилотников.
  • Также были сбиты две крылатые ракеты и две авиационные бомбы ВСУ.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 445 беспилотников, две крылатые ракеты, две авиационные бомбы ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
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