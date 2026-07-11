Средства ПВО за ночь сбили 178 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь сбили 178 украинских беспилотников.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 178 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 10 июля т.г. до 8.00 мск 11 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.