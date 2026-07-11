ПВО уничтожила четыре беспилотника над Калужской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили четыре вражеских БПЛА над территорией Калужской области.
- Беспилотники были сбиты над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского и Хвастовичского муниципальных округов, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили четыре вражеских БПЛА над территорией Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 4 БПЛА... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.
Он уточнил, что беспилотники сбиты над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского и Хвастовичского муниципальных округов.
Губернатор добавил, что на местах работают оперативные группы.
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