Краткий пересказ от РИА ИИ Разрозненные группы ВСУ все еще могут оставаться в Константиновке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что дозачистка в городе продолжается.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Разрозненные группы ВСУ все еще могут оставаться в освобожденной Константиновке, дозачистка в городе продолжается, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

В начале июля Минобороны России сообщило, что бойцы российской "Южной" группировки войск завершают зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ

"Дозачистка Константиновки продолжается. Еще возможно выявление каких-то одиночных боевиков или групп разрозненных, но дозачистка завершена будет, я думаю, в ближайшее время", - сказал Пушилин.