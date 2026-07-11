Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о дозачистке Константиновки - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 11.07.2026
Пушилин рассказал о дозачистке Константиновки

Пушилин: группы ВСУ могут оставаться в Константиновке, дозачистка продолжается

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разрозненные группы ВСУ все еще могут оставаться в Константиновке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
  • Он добавил, что дозачистка в городе продолжается.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Разрозненные группы ВСУ все еще могут оставаться в освобожденной Константиновке, дозачистка в городе продолжается, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
В начале июля Минобороны России сообщило, что бойцы российской "Южной" группировки войск завершают зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ.
"Дозачистка Константиновки продолжается. Еще возможно выявление каких-то одиночных боевиков или групп разрозненных, но дозачистка завершена будет, я думаю, в ближайшее время", - сказал Пушилин.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала