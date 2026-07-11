Пушилин рассказал о дозачистке Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Разрозненные группы ВСУ все еще могут оставаться в Константиновке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
- Он добавил, что дозачистка в городе продолжается.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Разрозненные группы ВСУ все еще могут оставаться в освобожденной Константиновке, дозачистка в городе продолжается, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
В начале июля Минобороны России сообщило, что бойцы российской "Южной" группировки войск завершают зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ.
"Дозачистка Константиновки продолжается. Еще возможно выявление каких-то одиночных боевиков или групп разрозненных, но дозачистка завершена будет, я думаю, в ближайшее время", - сказал Пушилин.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18