В Константиновке остается много тел военных ВСУ, заявил Пушилин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в освобожденной Константиновке остается много тел военных ВСУ, но обследование города продолжается, поэтому точных данных пока нет.
- Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ, но Украина отказалась.
- Владимир Зеленский отказался признавать потерю Константиновки.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В освобожденной Константиновке остается много тел военных ВСУ, но обследование города продолжается, поэтому точных данных пока нет, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
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"Обследование еще продолжается в Константиновке, поэтому точного количества (оставленных боевиками ВСУ тел - ред.) нет. Их достаточно много", - сказал Пушилин в ответ на вопрос о количестве тел в Константиновке, оставленных боевиками ВСУ.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса.
Четвертого июля Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ. Украина отказалась, а Владимир Зеленский отказался признавать потерю Константиновки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ Украины, заявила РИА Новости, что Зеленскому украинцы не нужны. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сказал, что Киев не стал забирать тела, чтобы не портить картину своих надуманных "побед".
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22 июня 2022, 17:18