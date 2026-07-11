В Константиновке остается много тел военных ВСУ, заявил Пушилин

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"Обследование еще продолжается в Константиновке, поэтому точного количества (оставленных боевиками ВСУ тел - ред.) нет. Их достаточно много", - сказал Пушилин в ответ на вопрос о количестве тел в Константиновке, оставленных боевиками ВСУ.