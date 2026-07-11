Певец Pupo рассказал, что его удивило во время первого приезда в СССР

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"Это были невероятные гастроли – я их никогда не забуду. Мы приехали в СССР с певицей Мариной Фиордализо. Я и представить тогда не мог, что целых 600 тысяч человек придут нас послушать – у нас только в Ленинграде было 11 дней концертов", - поделился воспоминаниями артист.