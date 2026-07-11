Певец Pupo рассказал, что его удивило во время первого приезда в СССР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци) был удивлен количеством поклонников на своих первых концертах в СССР.
- Артист впервые посетил СССР с концертным туром в 1980-е и провел 11 дней концертов в Ленинграде.
- Pupo отметил, что люди стояли часами у магазина, чтобы купить его пластинку, выпущенную фирмой "Мелодия".
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци) в интервью РИА Новости рассказал, как был удивлен количеству поклонников на своих первых концертах в СССР.
Артист впервые посетил СССР с концертным туром в 1980-е.
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"Это были невероятные гастроли – я их никогда не забуду. Мы приехали в СССР с певицей Мариной Фиордализо. Я и представить тогда не мог, что целых 600 тысяч человек придут нас послушать – у нас только в Ленинграде было 11 дней концертов", - поделился воспоминаниями артист.
Он добавил, что с тех пор страна невероятно поменялась с точки зрения комфорта, качества ресторанов и отелей, но тот искренний интерес, по его словам, был просто потрясающим.
"Я хорошо помню, что люди стояли часами у магазина, чтобы купить мою пластинку, которую только что выпустила фирма "Мелодия". В лицо меня мало кто знал, но песни знали все – это было удивительно", - рассказал Pupo.
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