Краткий пересказ от РИА ИИ Итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци) выступит 28 июля в Нижнем Новгороде.

30 июля он проведет творческую встречу в Зеленом Театре ВДНХ в Москве.

Pupo исполнит свои хиты, такие как Gelato al cioccolato, Su di Noi, Un Amore Grande.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Звезда 1980-х, итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци) выступит 28 июля в Нижнем Новгороде, а 30 июля проведет творческую встречу в Зеленом Театре ВДНХ в Москве, сообщил в интервью РИА Новости сам артист.

По его словам, в Москве в ходе творческой встречи, которая состоится 30 июля на ВДНХ, он будет много общаться со зрителями, расскажет о себе и своем творческом пути.

"Хочется, чтобы зрители почувствовали себя как на встрече со старым знакомым, которого они знают очень много лет", - добавил Pupo.

Однако только историями о жизни он не ограничится: поклонники смогут услышать многие хиты в исполнении любимого артиста.