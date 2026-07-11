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Итальянский певец Pupo выступит в России - РИА Новости, 11.07.2026
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Шоубиз
 
11:02 11.07.2026
Итальянский певец Pupo выступит в России

Итальянский певец Pupo выступит в июле в Москве и Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИтальянский певец Pupo
Итальянский певец Pupo - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Итальянский певец Pupo. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци) выступит 28 июля в Нижнем Новгороде.
  • 30 июля он проведет творческую встречу в Зеленом Театре ВДНХ в Москве.
  • Pupo исполнит свои хиты, такие как Gelato al cioccolato, Su di Noi, Un Amore Grande.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Звезда 1980-х, итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци) выступит 28 июля в Нижнем Новгороде, а 30 июля проведет творческую встречу в Зеленом Театре ВДНХ в Москве, сообщил в интервью РИА Новости сам артист.
По его словам, в Москве в ходе творческой встречи, которая состоится 30 июля на ВДНХ, он будет много общаться со зрителями, расскажет о себе и своем творческом пути.
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"Хочется, чтобы зрители почувствовали себя как на встрече со старым знакомым, которого они знают очень много лет", - добавил Pupo.
Однако только историями о жизни он не ограничится: поклонники смогут услышать многие хиты в исполнении любимого артиста.
"Разумеется, не обойдется и без песен, без которых невозможно себе представить себе мой концерт – таких как Gelato al cioccolato, Su di Noi, Un Amore Grande. Думаю, это будет очень теплый вечер", - заключил он.
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