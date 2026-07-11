Кудрявцев и Шуренкова победили в первый день Кубка Кремля по прыжкам в воду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Никита Кудрявцев победил в прыжках с вышки с результатом 96,20 балла.
- Василиса Шуренкова стала лучшей в прыжках с трехметрового трамплина с результатом 58,80 балла.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Никита Кудрявцев и Василиса Шуренкова одержали победы в первый медальный день Кубка Кремля по прыжкам в воду, который проходит в Москве.
Кудрявцев с результатом 96,20 балла победил в прыжках с вышки. Второе место занял Егор Соболев (56,10), третье - Артем Левин (51,80).
Шуренкова стала лучшей в прыжках с трехметрового трамплина, набрав 58,80 балла. Серебро завоевала Евгения Селезнева (51,00), бронзу - Вероника Курышева (45,60).
Соревнования завершатся в воскресенье.