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Кудрявцев и Шуренкова победили в первый день Кубка Кремля по прыжкам в воду - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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18:24 11.07.2026

Кудрявцев и Шуренкова победили в первый день Кубка Кремля по прыжкам в воду

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрыжки в воду
Прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никита Кудрявцев победил в прыжках с вышки с результатом 96,20 балла.
  • Василиса Шуренкова стала лучшей в прыжках с трехметрового трамплина с результатом 58,80 балла.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Никита Кудрявцев и Василиса Шуренкова одержали победы в первый медальный день Кубка Кремля по прыжкам в воду, который проходит в Москве.
Кудрявцев с результатом 96,20 балла победил в прыжках с вышки. Второе место занял Егор Соболев (56,10), третье - Артем Левин (51,80).
Шуренкова стала лучшей в прыжках с трехметрового трамплина, набрав 58,80 балла. Серебро завоевала Евгения Селезнева (51,00), бронзу - Вероника Курышева (45,60).
Соревнования завершатся в воскресенье.
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