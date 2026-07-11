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В подмосковном приюте "Мурзик Шарики" циклон разрушил 16 вольеров - РИА Новости, 11.07.2026
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15:51 11.07.2026 (обновлено: 16:01 11.07.2026)
В подмосковном приюте "Мурзик Шарики" циклон разрушил 16 вольеров

Циклон разрушил 16 вольеров в приюте "Мурзик Шарики", одна собака погибла

© Центр помощи бездомным животным "Мурзик Шарики"Последствия прохождения циклона в подмосковном приюте "Мурзик Шарики". Кадр видео
Последствия прохождения циклона в подмосковном приюте Мурзик Шарики. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Центр помощи бездомным животным "Мурзик Шарики"
Последствия прохождения циклона в подмосковном приюте "Мурзик Шарики". Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковном приюте "Мурзик Шарики" циклон разрушил 16 вольеров для питомцев.
  • Одна собака погибла из-за упавшего дерева и еще шесть разбежались.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Шестнадцать вольеров в подмосковном приюте "Мурзик Шарики" разрушены из-за циклона в Подмосковье, большинство животных не пострадало, сообщили РИА Новости в приюте.
«
"Полностью разрушено 16 (вольеров - ред.). Всего где-то вольеров 10-15 под ремонт. Они частично пострадали", - рассказали на горячей линии приюта.
В "Мурзик Шарики" добавили, что среди животных погибла одна собака, остальные питомцы не пострадали.
"Все хорошо. Условно никто не пострадал. Там одна собака погибшая, деревом придавило, и шесть просто еще разбежались, остальные найдены", - добавили в приюте, отвечая на вопрос о состоянии животных.
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