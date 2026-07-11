В подмосковном приюте "Мурзик Шарики" циклон разрушил 16 вольеров

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Шестнадцать вольеров в подмосковном приюте "Мурзик Шарики" разрушены из-за циклона в Подмосковье, большинство животных не пострадало, сообщили РИА Новости в приюте.

"Полностью разрушено 16 (вольеров - ред.). Всего где-то вольеров 10-15 под ремонт. Они частично пострадали", - рассказали на горячей линии приюта.

"Все хорошо. Условно никто не пострадал. Там одна собака погибшая, деревом придавило, и шесть просто еще разбежались, остальные найдены", - добавили в приюте, отвечая на вопрос о состоянии животных.