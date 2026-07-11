Посол России оценил размещение на Шпицбергене объектов двойного назначения

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Размещение объектов двойного назначения на норвежском Шпицбергене размывает границы статьи Договора об архипелаге о неиспользовании его в военных целях, заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.