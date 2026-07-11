Посол России оценил размещение на Шпицбергене объектов двойного назначения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что на Шпицбергене есть объекты двойного назначения.
- Данные с объектов, таких как метеорологические и наземные спутниковые станции («СвалСат»), используются в военных целях, что, по мнению посла, противоречит статье 9 Договора 1920 года о неиспользовании архипелага в военных целях.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Размещение объектов двойного назначения на норвежском Шпицбергене размывает границы статьи Договора об архипелаге о неиспользовании его в военных целях, заявил посол России в Осло Николай Корчунов.
"На Шпицбергене есть объекты двойного назначения, например, метеорологические и наземные спутниковые станции ("СвалСат"), данные с которых, согласно в том числе норвежским экспертам, используются в военных целях. Исходим из того, что это, как минимум, размывает границы, определенные статьей 9 Договора 1920 года о неиспользовании архипелага в военных целях", - сказал Корчунов в интервью телеканалу CNN.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.