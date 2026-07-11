Рейтинг@Mail.ru
Посол России оценил размещение на Шпицбергене объектов двойного назначения - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 11.07.2026 (обновлено: 16:19 11.07.2026)
Посол России оценил размещение на Шпицбергене объектов двойного назначения

Посол Корчунов: размещение объектов на Шпицбергене размывает границы договора

© Фото : МИД РоссииНиколай Корчунов
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : МИД России
Николай Корчунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что на Шпицбергене есть объекты двойного назначения.
  • Данные с объектов, таких как метеорологические и наземные спутниковые станции («СвалСат»), используются в военных целях, что, по мнению посла, противоречит статье 9 Договора 1920 года о неиспользовании архипелага в военных целях.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Размещение объектов двойного назначения на норвежском Шпицбергене размывает границы статьи Договора об архипелаге о неиспользовании его в военных целях, заявил посол России в Осло Николай Корчунов.
"На Шпицбергене есть объекты двойного назначения, например, метеорологические и наземные спутниковые станции ("СвалСат"), данные с которых, согласно в том числе норвежским экспертам, используются в военных целях. Исходим из того, что это, как минимум, размывает границы, определенные статьей 9 Договора 1920 года о неиспользовании архипелага в военных целях", - сказал Корчунов в интервью телеканалу CNN.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
Здание посольства Российской Федерации в Риме - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Посол в Италии назвал причину высылки российских дипломатов
9 июля, 14:00
 
ШпицбергенРоссияОслоНиколай КорчуновВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала