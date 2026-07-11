Пономарев считает, что судьи помогли аргентинцам выйти в четвертьфинал ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что судьи помогли Аргентине выйти в четвертьфинал.
- Он отметил, что присутствие Лионеля Месси выгодно организаторам турнира.
- Пономарев добавил, что нынешний чемпионат мира уже преподнес немало неожиданных результатов, и назвал Марокко, Норвегию и Швейцарию сюрпризами турнира.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что судьи помогли сборной Аргентины выйти в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.
Ранее Египетская футбольная ассоциация (EFA) опубликовала заявление, в котором выразила глубокое недовольство работой французского арбитра Франсуа Летексье в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины (2:3), а также некоторыми решениями, связанными с системой видеопомощи арбитрам (VAR). До 79-й минуты египтяне вели 2:0. На 58-й минуте Летексье после вмешательства VAR отменил гол вингера сборной Египта Мостафы Зико, зафиксировав нарушение правил со стороны Марвана Аттии в начале результативной атаки. После матча президент EFA Хани Абу Рида заявил, что подал жалобу в ФИФА на судейство матча.
07 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
79’ • Кристиан Ромеро
83’ • Лионель Месси
90’ • Энцо Фернандес
15’ • Яссер Ибрагим
67’ • Мостафа Зико
"Вспомните, как играла Аргентина с Египтом. Сколько было моментов, сколько забили в ворота Аргентины. А потом вдруг вспомнили, что где-то был наступ. Это идиотизм. Это не дело VAR. Я не хочу вдаваться в эти подробности. Но, во всяком случае, мне кажется, Египет засудили. Вытащили Аргентину, помогли Месси", - сказал Пономарев РИА Новости.
По его мнению, присутствие капитана аргентинской сборной Лионеля Месси выгодно организаторам турнира. "Потому что там все-таки играет Месси, а это кассовые сборы, полные стадионы, много детей. Если это будет продолжаться и в матче со Швейцарией, то вообще непонятно, что будет дальше", - добавил собеседник агентства.
При этом Пономарев отметил, что нынешний чемпионат мира уже преподнес немало неожиданных результатов. "Фавориты мирового уровня уже известны - Франция, Англия, Испания, Аргентина, Бельгия. Но вмешались Марокко, Норвегия, Швейцария. Никогда бы я даже не предположил, что они смогут войти в когорту восьми сильнейших команд мира. Здесь очень много сюрпризов", - заключил Пономарев.