Рейтинг@Mail.ru
Пономарев считает, что судьи помогли аргентинцам выйти в четвертьфинал ЧМ - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:14 11.07.2026
Пономарев считает, что судьи помогли аргентинцам выйти в четвертьфинал ЧМ

Пономарев: судьи помогли аргентинцам выйти в четвертьфинал чемпионата мира

© AP Photo / Butch DillФутболисты сборной Аргентины
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Butch Dill
Футболисты сборной Аргентины. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что судьи помогли Аргентине выйти в четвертьфинал.
  • Он отметил, что присутствие Лионеля Месси выгодно организаторам турнира.
  • Пономарев добавил, что нынешний чемпионат мира уже преподнес немало неожиданных результатов, и назвал Марокко, Норвегию и Швейцарию сюрпризами турнира.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что судьи помогли сборной Аргентины выйти в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.
Ранее Египетская футбольная ассоциация (EFA) опубликовала заявление, в котором выразила глубокое недовольство работой французского арбитра Франсуа Летексье в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины (2:3), а также некоторыми решениями, связанными с системой видеопомощи арбитрам (VAR). До 79-й минуты египтяне вели 2:0. На 58-й минуте Летексье после вмешательства VAR отменил гол вингера сборной Египта Мостафы Зико, зафиксировав нарушение правил со стороны Марвана Аттии в начале результативной атаки. После матча президент EFA Хани Абу Рида заявил, что подал жалобу в ФИФА на судейство матча.
ЧМ по футболу 2026
07 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Аргентина
3 : 2
Египет
79‎’‎ • Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
83‎’‎ • Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
90‎’‎ • Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
15‎’‎ • Яссер Ибрагим
(Марван Аттиа)
67‎’‎ • Мостафа Зико
(Хессем Хассан)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вспомните, как играла Аргентина с Египтом. Сколько было моментов, сколько забили в ворота Аргентины. А потом вдруг вспомнили, что где-то был наступ. Это идиотизм. Это не дело VAR. Я не хочу вдаваться в эти подробности. Но, во всяком случае, мне кажется, Египет засудили. Вытащили Аргентину, помогли Месси", - сказал Пономарев РИА Новости.
По его мнению, присутствие капитана аргентинской сборной Лионеля Месси выгодно организаторам турнира. "Потому что там все-таки играет Месси, а это кассовые сборы, полные стадионы, много детей. Если это будет продолжаться и в матче со Швейцарией, то вообще непонятно, что будет дальше", - добавил собеседник агентства.
При этом Пономарев отметил, что нынешний чемпионат мира уже преподнес немало неожиданных результатов. "Фавориты мирового уровня уже известны - Франция, Англия, Испания, Аргентина, Бельгия. Но вмешались Марокко, Норвегия, Швейцария. Никогда бы я даже не предположил, что они смогут войти в когорту восьми сильнейших команд мира. Здесь очень много сюрпризов", - заключил Пономарев.
Дмитрий Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Автор лучшего гола РПЛ не стал сравнивать свой удар с забитыми мячами на ЧМ
Вчера, 14:17
 
ФутболСпортВладимир ПономаревЧМ по футболу 2026Лионель МессиАргентина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    2-й тайм
    Норвегия
    Англия
    1
    1
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Бельгия
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала