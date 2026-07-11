Пономарев считает, что судьи помогли аргентинцам выйти в четвертьфинал ЧМ

Ранее Египетская футбольная ассоциация (EFA) опубликовала заявление, в котором выразила глубокое недовольство работой французского арбитра Франсуа Летексье в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины (2:3), а также некоторыми решениями, связанными с системой видеопомощи арбитрам (VAR). До 79-й минуты египтяне вели 2:0. На 58-й минуте Летексье после вмешательства VAR отменил гол вингера сборной Египта Мостафы Зико, зафиксировав нарушение правил со стороны Марвана Аттии в начале результативной атаки. После матча президент EFA Хани Абу Рида заявил, что подал жалобу в ФИФА на судейство матча.

"Вспомните, как играла Аргентина с Египтом. Сколько было моментов, сколько забили в ворота Аргентины. А потом вдруг вспомнили, что где-то был наступ. Это идиотизм. Это не дело VAR. Я не хочу вдаваться в эти подробности. Но, во всяком случае, мне кажется, Египет засудили. Вытащили Аргентину, помогли Месси", - сказал Пономарев РИА Новости.