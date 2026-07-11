В Пермском крае 21 жителю затопленного села Кын потребовалась помощь

Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за дождей четыре реки в Пермском крае вышли из берегов, увеличив подтопление села Кын.

Двадцать одному жителю села Кын, чьи дома оказались подтопленными, потребовалась помощь.

Специалисты работают над восстановлением дорог и мостов, а также обеспечивают электроснабжение и сотовую связь в селе Кын.

УФА, 11 июл - РИА Новости. Двадцать одному жителю пермского села Кын, затопленного после дождей, понадобилась помощь, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на платформе " Двадцать одному жителю пермского села Кын, затопленного после дождей, понадобилась помощь, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на платформе " Макс ".

Ранее руководитель региона сообщал, что четыре реки в Пермском крае вышли из берегов из-за дождей, увеличив подтопление села Кын. Из-за дождевого паводка повреждены три моста, в том числе дорога на въезде в село Кын, подтоплены семь домов, семь приусадебных участков, а под потоки воды также попала женщина, которую ищут.

Махонин на платформе "Макс" сообщил, что в селе Кын продолжают устранять последствия паводка, интенсивность притока воды снизилась.

"Особое внимание людям. Работает пункт временного размещения, помощь потребовалась 21 местному жителю, чьи дома оказались подтопленными", - написал он.

Он отсетил, что специалисты работают над возобновлением сообщения между разными частями села, которые оказались отрезаны водой. В течение дня ремонтные бригады восстанавливают участки дорог, на которых образовались промоины: ведут сварку и кладку водопропускных труб, укладку поверх них дорожного покрытия.

"Первым делом должна быть обеспечена автомобильная связь через реку Сухая, здесь уже уложены трубы. Далее будет подготовка дорожного полотна для проезда техники, после - начнется восстановление остальных мостов через реку Кын. Силами спасателей установлено лодочное сообщение между правым и левым берегами села Кын по реке Чусовая", - сообщил Махонин.

Он добавил, частично подано электроснабжение, также специалисты восстанавливают сотовую связь.