Краткий пересказ от РИА ИИ Делегацию партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского освистали во время траурных мероприятий по поводу годовщины Волынской резни.

Толпа с воодушевлением приветствовала председателя праворадикальной партии "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна, известного своими ксенофобскими выходками.

ДОМОСТАВА (Польша), 11 июл - РИА Новости. Делегацию крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского освистали во время траурных мероприятий по поводу годовщины Волынской резни, передает корреспондент РИА Новости.

В Домоставе у памятника жертвам украинских националистов собрались десятки тысяч человек, здесь провели богослужение, зачитали обращение президента Польши Кароля Навроцкого , после чего делегации различных партий и политических организаций начали возлагать венки.

Когда ведущий церемонии объявил, что венок возлагают депутаты сейма от партии "Право и справедливость", толпа начала недовольно свистеть и выкрикивать оскорбления в адрес ее и ее председателя. Часть высказываний была полностью нецензурной.

В то же время толпа с воодушевлением приветствовала председателя праворадикальной партии "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна, который известен своими ксенофобскими выходками, за некоторые из которых польская прокуратура пока безуспешно пытается привлечь его к уголовной ответственности.

В субботу по всей Польше проходят траурные мероприятия в честь годовщины Волынской резни - массового убийства украинскими националистами во время Второй Мировой войны в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах.

Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.