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В Польше освистали делегацию партии Качиньского на траурных мероприятиях - РИА Новости, 11.07.2026
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21:08 11.07.2026

В Польше освистали делегацию партии Качиньского на траурных мероприятиях

© РИА НовостиТраурные мероприятия по случаю годовщины Волынской резни в Польше. Кадр видео
Траурные мероприятия по случаю годовщины Волынской резни в Польше. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости
Траурные мероприятия по случаю годовщины Волынской резни в Польше. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегацию партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского освистали во время траурных мероприятий по поводу годовщины Волынской резни.
  • Толпа с воодушевлением приветствовала председателя праворадикальной партии "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна, известного своими ксенофобскими выходками.
ДОМОСТАВА (Польша), 11 июл - РИА Новости. Делегацию крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского освистали во время траурных мероприятий по поводу годовщины Волынской резни, передает корреспондент РИА Новости.
В Домоставе у памятника жертвам украинских националистов собрались десятки тысяч человек, здесь провели богослужение, зачитали обращение президента Польши Кароля Навроцкого, после чего делегации различных партий и политических организаций начали возлагать венки.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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Вчера, 11:14
Когда ведущий церемонии объявил, что венок возлагают депутаты сейма от партии "Право и справедливость", толпа начала недовольно свистеть и выкрикивать оскорбления в адрес ее и ее председателя. Часть высказываний была полностью нецензурной.
В то же время толпа с воодушевлением приветствовала председателя праворадикальной партии "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна, который известен своими ксенофобскими выходками, за некоторые из которых польская прокуратура пока безуспешно пытается привлечь его к уголовной ответственности.
В субботу по всей Польше проходят траурные мероприятия в честь годовщины Волынской резни - массового убийства украинскими националистами во время Второй Мировой войны в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах.
Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
Траурное мероприятие в День памяти жертв Волынской резни в Польше - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
В Польше проходят траурные мероприятия в память о жертвах Волынской резни
Вчера, 16:41
 
В миреПольшаВаршаваРоссияКароль НавроцкийГжегож БраунПраво и справедливостьВолынская резня
 
 
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