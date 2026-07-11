Польша не забудет преступлений украинских националистов, пообещал Навроцкий

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша не забудет преступлений украинских националистов.

В обращении к участникам траурных мероприятий по случаю годовщины Волынской резни он подчеркнул, что память о жертвах и позоре виновных будет жить, пока существует Польша и пока живут поляки.

ДОМОСТАВА (Польша), 11 июл — РИА Новости. Польша не забудет преступлений украинских националистов, заявил президент республики Кароль Навроцкий.

В субботу по всей Польше проходят траурные мероприятия годовщины Волынской резни — массового убийства поляков украинскими националистами во время Второй Мировой войны.

Советник главы государства Дариуш Дудек зачитал обращение Навроцкого к участникам траурных мероприятий в Домоставе, где собрались десятки тысяч человек.

"История Волынского преступления и всех жертв украинских националистов ставит перед нами один и тот же вопрос — можно ли отвести от них свое внимание", — говорится в обращении польского лидера.

"Пока Польша будет существовать, пока будут жить поляки, не исчезнет память о жертвах и о позоре виновных", — добавил Навроцкий.

Он отметил, что польские власти добиваются от Украины "однозначного осуждения преступлений украинских коллаборантов Третьего рейха".

Вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах много лет осложняет отношения Варшавы и Киева. Пик расправ в 1943-1945 годах — Волынскую резню — Польша признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*. Польский сейм утвердил 11 июля в качестве государственного Дня памяти о поляках — жертвах геноцида.

В 2026-м конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил обозначение "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.