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Польша не забудет преступлений украинских националистов, пообещал Навроцкий - РИА Новости, 11.07.2026
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19:05 11.07.2026 (обновлено: 23:43 11.07.2026)
Польша не забудет преступлений украинских националистов, пообещал Навроцкий

Навроцкий: Польша не забудет преступлений украинских националистов

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша не забудет преступлений украинских националистов.
  • В обращении к участникам траурных мероприятий по случаю годовщины Волынской резни он подчеркнул, что память о жертвах и позоре виновных будет жить, пока существует Польша и пока живут поляки.
ДОМОСТАВА (Польша), 11 июл — РИА Новости. Польша не забудет преступлений украинских националистов, заявил президент республики Кароль Навроцкий.
В субботу по всей Польше проходят траурные мероприятия годовщины Волынской резни — массового убийства поляков украинскими националистами во время Второй Мировой войны.
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В Польше проходят траурные мероприятия в память о жертвах Волынской резни
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Советник главы государства Дариуш Дудек зачитал обращение Навроцкого к участникам траурных мероприятий в Домоставе, где собрались десятки тысяч человек.
"История Волынского преступления и всех жертв украинских националистов ставит перед нами один и тот же вопрос — можно ли отвести от них свое внимание", — говорится в обращении польского лидера.
"Пока Польша будет существовать, пока будут жить поляки, не исчезнет память о жертвах и о позоре виновных", — добавил Навроцкий.
Он отметил, что польские власти добиваются от Украины "однозначного осуждения преступлений украинских коллаборантов Третьего рейха".
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Вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах много лет осложняет отношения Варшавы и Киева. Пик расправ в 1943-1945 годах — Волынскую резню — Польша признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*. Польский сейм утвердил 11 июля в качестве государственного Дня памяти о поляках — жертвах геноцида.
В 2026-м конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил обозначение "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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