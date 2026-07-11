В Польше пройдут памятные мероприятия в годовщину Волынской резни

Краткий пересказ от РИА ИИ В Польше в субботу пройдут памятные мероприятия в годовщину Волынской резни.

В Варшаве в рамках мероприятий состоится богослужение, а также возложение венков и цветов к памятникам.

В этом году не будут проводиться традиционные совместные польско-украинские памятные мероприятия.

ВАРШАВА, 11 июл - РИА Новости. Памятные мероприятия пройдут в субботу в Польше в годовщину Волынской резни - массового убийства поляков украинскими националистами в 1943 году.

В Варшаве организацией памятных мероприятий займется Институт национальной памяти.

В Варшаве организацией займется управление по делам участников боевых действий и репрессированных лиц. Утром в полевом храме Войска польского состоится богослужение в память о жертвах Волынской резни. Также состоится совместная молитва, обращение к памяти погибших. Участники памятных мероприятий возложат венки и цветы к памятнику 27-й Волынской пехотной дивизии в Волынском сквере Варшавы, к Могиле неизвестного солдата на площади Пилсудского.

В этом году не состоится традиционных совместных польско-украинских памятных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни. Просуществовавший несколько десятилетий обычай совместного поминовения в 2001 году начали тогдашние президенты Польши и Украины - Александр Квасьневский и Леонид Кучма. Это была 60-я годовщина Волынской резни.

Однако в этом году из-за конфликта на почве героизации Киевом нацистских преступников она прервется.

Памятные мероприятия пройдут и в других городах Польши. В отделении Института национальной памяти в Быдгоще будет демонстрироваться выставка "Соседская кровь. Волынский геноцид 1943-1954". В Гданьске - в воеводском Центре образования и культуры запланирована презентация Книги Бартоша Янушевского "Не только Волынь. Поляки и украинцы - краткая история самой трудной четверти века (1918-1945)". В Мальборке у церкви Богоматери Неустанной Помощи откроется памятник жертвам Волынской резни.

В ряде городов Польши пройдут уличные марши в память о поляках, убитых украинскими националистами. Так в Пшемасле, что находится непосредственно у границы с Украиной, вечером состоится католическое богослужение и марш памяти от площади Независимости до военного кладбища. В Домоставе также состоится марш памяти, богослужение.

Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.

Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* являются одними из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень - Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.