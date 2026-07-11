Лесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании

Лесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании

© EMA INFOCA/X Лесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании

СМИ: пожар в Испании уничтожил более шести тысяч гектаров лесных земель

Краткий пересказ от РИА ИИ Площадь территории, пострадавшей в результате лесного пожара в Испании, превысила шесть тысяч гектаров.

Пожар начался 9 июля в районе муниципалитета Лос-Гальярдос в провинции Альмерия, власти эвакуировали жителей ряда районов.

Тушение осложняется труднодоступным рельефом местности, к борьбе с огнем подключены сотни специалистов, авиация и Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям Испании.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Площадь территории, пострадавшей в результате лесного пожара в Испании, превысила шесть тысяч гектаров, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на вице-председателя правительства автономного сообщества Андалусии Антонио Санса.

Ранее власти Андалусии сообщали, что огонь охватил более трех тысяч гектаров территории.

"Лесной пожар в Лос-Гальярдос Альмерии уже уничтожил 6600 гектаров", — говорится в сообщении издания.

По данным газеты, Санс заверил, что погодные условия на месте возгорания изменились и это может упростить тушение пламени.

Лесной пожар начался 9 июля в районе муниципалитета Лос-Гальярдос в провинции Альмерия . Власти эвакуировали жителей ряда районов, часть людей находится в пунктах временного размещения.