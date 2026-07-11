СМИ: пожар в Испании уничтожил более шести тысяч гектаров лесных земель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Площадь территории, пострадавшей в результате лесного пожара в Испании, превысила шесть тысяч гектаров.
- Пожар начался 9 июля в районе муниципалитета Лос-Гальярдос в провинции Альмерия, власти эвакуировали жителей ряда районов.
- Тушение осложняется труднодоступным рельефом местности, к борьбе с огнем подключены сотни специалистов, авиация и Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям Испании.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Площадь территории, пострадавшей в результате лесного пожара в Испании, превысила шесть тысяч гектаров, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на вице-председателя правительства автономного сообщества Андалусии Антонио Санса.
Ранее власти Андалусии сообщали, что огонь охватил более трех тысяч гектаров территории.
На юге Франции произошел крупный лесной пожар
5 июля, 10:44
"Лесной пожар в Лос-Гальярдос Альмерии уже уничтожил 6600 гектаров", — говорится в сообщении издания.
По данным газеты, Санс заверил, что погодные условия на месте возгорания изменились и это может упростить тушение пламени.
Лесной пожар начался 9 июля в районе муниципалитета Лос-Гальярдос в провинции Альмерия. Власти эвакуировали жителей ряда районов, часть людей находится в пунктах временного размещения.
Тушение осложняется труднодоступным рельефом местности с большим количеством оврагов. К борьбе с пожаром подключены сотни специалистов, авиация и Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям Испании.