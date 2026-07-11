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СМИ: пожар в Испании уничтожил более шести тысяч гектаров лесных земель - РИА Новости, 11.07.2026
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15:42 11.07.2026 (обновлено: 21:22 11.07.2026)
СМИ: пожар в Испании уничтожил более шести тысяч гектаров лесных земель

Pais: лесной пожар в Испании уничтожил 6600 га территорий

© EMA INFOCA/XЛесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании
Лесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© EMA INFOCA/X
Лесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Площадь территории, пострадавшей в результате лесного пожара в Испании, превысила шесть тысяч гектаров.
  • Пожар начался 9 июля в районе муниципалитета Лос-Гальярдос в провинции Альмерия, власти эвакуировали жителей ряда районов.
  • Тушение осложняется труднодоступным рельефом местности, к борьбе с огнем подключены сотни специалистов, авиация и Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям Испании.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Площадь территории, пострадавшей в результате лесного пожара в Испании, превысила шесть тысяч гектаров, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на вице-председателя правительства автономного сообщества Андалусии Антонио Санса.
Ранее власти Андалусии сообщали, что огонь охватил более трех тысяч гектаров территории.
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"Лесной пожар в Лос-Гальярдос Альмерии уже уничтожил 6600 гектаров", — говорится в сообщении издания.
По данным газеты, Санс заверил, что погодные условия на месте возгорания изменились и это может упростить тушение пламени.
Лесной пожар начался 9 июля в районе муниципалитета Лос-Гальярдос в провинции Альмерия. Власти эвакуировали жителей ряда районов, часть людей находится в пунктах временного размещения.
Тушение осложняется труднодоступным рельефом местности с большим количеством оврагов. К борьбе с пожаром подключены сотни специалистов, авиация и Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям Испании.
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В миреИспанияАндалусияАльмерия
 
 
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