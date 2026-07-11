Пентагон рассекретил новые материалы об НЛО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство войны обнародовало четвертую партию документов в рамках программы раскрытия данных PURSUE.
- В новую партию вошли 40 различных материалов, включая отчеты, видео, аудиофайлы и изображения, подготовленные несколькими ведомствами США.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пентагон опубликовал 40 новых рассекреченных файлов о неопознанных летающих объектах, материалы доступны на специальной странице ведомства.
"Министерство войны обнародовало четвертую партию документов в рамках программы раскрытия данных PURSUE. Первая партия была обнародована 8 мая 2026 года", — говорится в официальном сообщении на сайте Пентагона.
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Ведомство выложило в Сеть 40 различных материалов, в том числе 19 видео, четыре аудиофайла, три изображения и 14 документов. Их подготовкой занимались Пентагон, Министерство энергетики США, НАСА, ЦРУ, а также ФБР.
Среди новых файлов — отчет Министерства энергетики США об инциденте в сентябре 2015 года, когда два сотрудника преследовали объект, вторгшийся в воздушное пространство связанного с ядерным оружием предприятия Pantex. Кроме того, были опубликованы свидетельства о наблюдениях за объектами над Атлантическим океаном, западной частью Тихого океана и территорией Ближнего Востока.
Власти США с 8 мая начали публиковать обещанные американским президентом Дональдом Трампом файлы по НЛО. Обнародованы десятки фото, видео, свидетельские показания. Пентагон заявил, что будет публиковать новые документы об НЛО раз в несколько недель.