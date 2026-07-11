Пентагон рассекретил новые материалы об НЛО

Среди новых файлов — отчет Министерства энергетики США об инциденте в сентябре 2015 года, когда два сотрудника преследовали объект, вторгшийся в воздушное пространство связанного с ядерным оружием предприятия Pantex. Кроме того, были опубликованы свидетельства о наблюдениях за объектами над Атлантическим океаном, западной частью Тихого океана и территорией Ближнего Востока.