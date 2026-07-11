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Роль фактора морской силы в мире стремительно растет, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.07.2026
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07:11 11.07.2026
Роль фактора морской силы в мире стремительно растет, заявил Патрушев

Патрушев заявил о росте роли фактора морской силы в мире

© РИА Новости / Сергей СафроновВоенно-морской салон "Флот-2026" в Кронштадте
Военно-морской салон Флот-2026 в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Сергей Сафронов
Военно-морской салон "Флот-2026" в Кронштадте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роль фактора морской силы в мире стремительно растет.
  • Контроль над стратегическими морскими коммуникациями становится ключевым инструментом давления и сдерживания.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет, контроль над стратегическими морскими коммуникациями превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Мировой океан надолго останется местом противостояния, и это не предположение, а уже практически аксиома, отметил Патрушев в интервью сайту kp.ru.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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"Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет. Контроль над стратегическими морскими коммуникациями - Малаккским, Ормузским, Баб-эль-Мандебским, Балтийскими и некоторыми другими проливами превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания", - отметил Патрушев. Перекрытие одной коммуникации способно обрушить глобальные цепочки поставок, это видно на примере Ормузского пролива, добавил он.
В субботу Герою России Николаю Платоновичу Патрушеву исполняется 75 лет. В разные годы Патрушев занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999-2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008-2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Николай Патрушев удостоен многих наград, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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РоссияОрмузский проливНиколай ПатрушевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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